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Дорин Чимил

ЦИК озвучил предварительные результаты выборов: что дальше

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
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Подсчет голосов на трех избирательных участках за пределами республики еще продолжается, так как секция для голосования закрылись лишь три часа назад.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. По последним данным Центризбиркома, после подсчета 99,86% протоколов с избирательных участков Партия "Действие и солидарность" набрала 52,68% голосов, в высший законодательный орган также проходят избирательный блок Партии коммунистов и Партии социалистов с 27,26% голосов, и Партия "Шор", набравшая 5,76% голосов. 

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Как заявил на брифинге глава ЦИК Дорин Чимил, эти данные носят предварительный характер. Сначала ЦИК должен получить протоколы в оригинале и после их обработки представить окончательные итоги выборов. После подведения итогов Центризбирком передает материалы в Конституционный суд для их признания.

"Ждем результаты с трех избирательных участков: Франкфурта-на-Майне, Сакраменто и Денвера. Все электоральные материалы с избирательных участков и округов должны поступить в ЦИК до 15.00 12 июля", - заявил Чимил. 

По его словам, последние избирательные участки закрылись в США и Канаде: всего за рубежом проголосовало более 212 тысяч граждан, все желающие смогли выполнить свой гражданский долг.

"Окружной избирательный совет представляет ЦИК все протоколы по подсчету голосов и все электоральные документы не позднее, чем через 48 часов после закрытия участков, то есть не позднее 13 июля 21.00", - пояснил Чимил.

Согласно Конституции срок полномочий парламента - четыре года. Он созывается президентом Молдовы не позднее чем в 30-дневный срок после выборов.

Согласно Кодексу о выборах минимальный порог для прохождения в парламент для партий или других общественно-политических организаций составляет 5%, для избирательного блока – 7%, а для независимых кандидатов – 2%.

По закону партии, другие общественно-политические организации, избирательные блоки и независимые кандидаты, набравшие количество голосов менее указанного выше, постановлением ЦИК исключаются из процесса распределения мандатов.

Досрочные парламентские выборы прошли в Молдове 11 июля. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

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