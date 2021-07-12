Promo-Lex: наблюдатели зафиксировали 459 подозрительных инцидентов

Почти 900 экспертов ассоциации провели мониторинг досрочных парламентских выборов в Молдове и заметили множество инцидентов и несоответствий.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. За время проведения выборов в Молдове было получено 538 сообщений о подозрительных эпизодаъ, из которых 459 были классифицированы как серьезные инциденты, заявил на брифинге в понедельник глава наблюдательной миссии Promo-Lex Николай Панфил.

По его словам, наблюдение вел 881 эксперт ассоциации как на избирательных участках на территории Молдовы, так и за рубежом.

Он отметил, что наблюдатели зафиксировали ряд инцидентов во время открытия и работы участков. По данным ассоциации, 459 нарушений - это немного меньше, нежели на прошедших президентских выборах (на 22 по сравнению с первым туром и на 40 меньше по сравнению со вторым туром).

"В день выборов, согласно наблюдаемым опросам, голосование в целом было организовано эффективно. В то же время на некоторых участках были перебои в системе видеонаблюдения, а также некоторые другие технические неполадки. Наблюдатели сообщали о конкретных случаях предвыборной агитации",- уточнил Панфил.

Помимо этого, как отметил эксперт, были подозрения в попытках подкупа избирателей, а также фиксировалась организованная перевозка избирателей, в большинстве случаев это происходило на левом берегу Днестра.

"Тайна голосования была нарушена из-за большого количества случаев фотографирования бюллетеня. В процессе наблюдения отметили также отдельные случаи запугивания наблюдателей со стороны некоторых конкурентов. Подсчет голосов в целом прошел быстро и спокойно", - добавил Панфил.

По мнению наблюдательной миссии, результаты экспресс-подсчета голосов на внеочередных парламентских выборах 11 июля 2021 года, проведенного Promo-LEX на основе протоколов, собранных с 600 избирательных участков, подтверждают предварительные результаты, объявленные ЦИК: примерная погрешность 1,6%

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

После обработки 99,95% протоколов с 2149 избирательных участков Партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,74% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,22% и Партия "Шор" – 5,75%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.

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