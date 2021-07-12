Мэр Кишинева рассказал о втором этапе марафона вакцинации "Спутником V"

Все, кто в рамках марафона вакцинации российским препаратом "Спутник V" привился первым компонентом, смогут получить вторую дозу прививки уже в конце недели.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Вакцинация вторым компонентом российского препарата "Спутник V" пройдет в Кишиневе в субботу, 17 июля, в рамках марафона. Об этом в понедельник заявил мэр молдавской столицы Ион Чебан.

На оперативном совещании муниципальных служб, которое прошло в онлайн-формате, Чебан уточнил, что марафон состоится во Дворце республики. Будут привиты 4000 человек, получивших первый компонент вакцины на марафоне 26 июня.

"Прошу граждан не составлять списки, вторая доза вакцины предназначена каждому гражданину, иммунизированному первой дозой", - подчеркнул мэр.

Он также проинформировал о намерении организовать новые марафоны вакцинации населения от коронавируса.

"В контексте получения новых партий вакцины (Pfizer и Jonson & Jonson) мы намерены в ближайшем будущем организовать новые марафоны иммунизации этими сыворотками или организовать этот процесс одновременно во всех пунктах вакцинации, доступных в муниципалитете", - отметил Чебан.

Столичный градоначальник также сообщил, что к началу учебного года муниципалитет планирует вакцинировать не менее 80% учителей. Кроме того, учитывая, что Кишинев продолжает находиться под желтым кодом заболеваемости COVID-19, в ближайшее время состоится заседание Чрезвычайной комиссии по общественному здравоохранению.

"Я попросил созвать заседание Чрезвычайной комиссии по общественному здравоохранению муниципия Кишинев для анализа необходимости введения или снятия ограничений, чтобы не допустить распространения вируса или его новых штаммов", - отметил мэр.

Он поблагодарил медицинский персонал за участие в акции по вакцинации, которая прошла в Кишиневе в день досрочных парламентских выборов. Так, 11 июля в муниципалитете было вакцинировано 1026 человек, в том числе 102 в передвижных пунктах, - уточнил Чебан.

Фото: вакцинация на выезде: как проходил прививочный процесс в "Старом Орхее">>>

"В день выборов дежурили врачи и медсестры - все 70 пунктов вакцинации работали по расширенной программе, с 7.00 до 21.00, согласно расписанию избирательного участка", - рассказал мэр.

В марафоне по вакцинации первым компонентом "Спутника V", который прошел во Дворце республики в Кишиневе 26 июня, было привито 4000 человек. Была организована 31 линия вакцинации, задействовали около 250 работников, а суммарная пропускная способность составляла около тысячи человек в час. Большинство людей, пришедших ко Дворцу республики, хотели вакцинироваться российской вакциной "Спутник V", запасы которой в рамках марафона были ограничены 4000 доз. Три тысячи были запланированы для мероприятия изначально, еще тысячу выделила Митрополия Молдовы из партии, подаренной Московским патриархатом молдавским священнослужителям.

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