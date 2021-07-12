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Спасатели вытащили из колодца корову

Видео: вернуть Буренке свободу - спасатели вытащили корову из колодца

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210712/35486771/Video-vernut-Burenke-svobodu--spasateli-vyzvolili-korovu-iz-kolodtsa.html

Благодаря своевременной и профессиональной помощи пожарных в одном из населенных пунктов Молдовы удалось спасти из колодца упавшую туда корову.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Необычную спасательную операцию провели в воскресенье сотрудники отряда Генинспектората по чрезвычайным ситуациям. Они вызволили корову, угодившую в канализационный колодец глубиной четыре метра, расположенный в столичном пригороде Колоница.

Звонок в дежурную часть поступил в 14.10, сообщается в пресс-релизе ГЧС. Владелица коровы рассказала, что животное было на выпасе на территории бывшей животноводческой фермы. Когда хозяйка пришла, чтобы забрать корову, то увидела, что та угодила в канализационный колодец. 

К операции по спасению животного подключили две бригады спасателей из сектора Чеканы и Регионального поисково-спасательного управления №1. Благодаря слаженным усилиям пожарные смогли вытащить корову из колодца целой и невредимой.

Определенные сложности создавало то, что животное было очень напугано. После спасения его передали владелице. 

По данным ГЧС, за минувшие сутки спасатели были задействованы в 57 ситуациях риска.

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Теги:
пожарные, колодец, Молдова, спасение, корова

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