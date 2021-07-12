Видео: ливни подтопили поля подсолнечника и пшеницы в Каушанском районе

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Ливневые осадки привели к подтоплению 45 гектаров пшеницы и 20 гектаров подсолнечника в селе Киркэешть Каушанского района, для откачки воды потребовалось вмешательство спасателей.

Как сообщает пресс-служба Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, сотрудники Каушанского районного управления по ЧС и Регионального поисково-спасательного управления №1 провели откачку примерно 6800 кубометров воды с сельхозугодий с помощью специальных насосов.

Кроме того, работы по откачке воды проводились также в селе Плоп-Штюбей, где обильные осадки повредили 22 гектара подсолнечника и 12 гектаров кукурузы, и в населенном пункте Валя-Верде.

Чтобы не допустить подтопления прилегающих сельскохозяйственных угодий, во время насосных работ сотрудники ГЧС контролировали уровень воды в дренажных каналах, который значительно поднялся в результате дождей.

Территориальные комиссии по ЧС продолжат работу по оценке ущерба.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova