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Спасатели

Видео: ливни подтопили поля подсолнечника и пшеницы в Каушанском районе

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210712/35487426/Video-livni-podtopili-polya-podsolnechnika-i-pshenitsy-v-Kaushanskom-rayone.html

Из-за сильных дождей подтопленными оказались десятки гектаров сельхозкультур, чтобы откачать воду, потребовалась помощь спасателей.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Ливневые осадки привели к подтоплению 45 гектаров пшеницы и 20 гектаров подсолнечника в селе Киркэешть Каушанского района, для откачки воды потребовалось вмешательство спасателей.

Как сообщает пресс-служба Генинспектората по чрезвычайным ситуациям, сотрудники Каушанского районного управления по ЧС и Регионального поисково-спасательного управления №1 провели откачку примерно 6800 кубометров воды с сельхозугодий с помощью специальных насосов.

Кроме того, работы по откачке воды проводились также в селе Плоп-Штюбей, где обильные осадки повредили 22 гектара подсолнечника и 12 гектаров кукурузы, и в населенном пункте Валя-Верде.

Чтобы не допустить подтопления прилегающих сельскохозяйственных угодий, во время насосных работ сотрудники ГЧС контролировали уровень воды в дренажных каналах, который значительно поднялся в результате дождей.

Территориальные комиссии по ЧС продолжат работу по оценке ущерба.  

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Теги:
Молдова, спасатели, ущерб, урожай, подтопление

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