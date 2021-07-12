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Орган неподкупности

Имущество чиновников, в том числе судьи, проверит Орган по неподкупности

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210712/35489402/organ-nepodkupnost-proveryaet-imuschestvo-neskolkikh-chinovnikov.html

Инспекторы Национального органа по неподкупности уже оштрафовали некоторых чиновников за нарушения, в отношении других проходят проверки.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Национальный орган по неподкупности (НОН) установил существенную разницу в размере более одного миллиона леев во время проверки имущества судьи Кишиневского суда в офисе на Рышкановке. 

Как уточнили в структуре, проверка проводилась на основе распоряжения этого ведомства.

"На прошлой неделе инспекторы начали пять новых проверок. Изучали активы судьи из Кагула, и. о. генерального директора муниципального предприятия Кишинева и государственного служащего из примэрии Вадул-луй-Водэ", - пояснили в НОН. 

В ведомстве уточнили, что "проверяются две ситуации возможного конфликта интересов, которые допустили глава одной из кишиневских гимназий и директор детского сада в Каларашском районе. Так, инспекторы по неподкупности возбудили два дела о нарушениях, в частности, за непредоставление или предоставление декларации об имуществе и личных интересов с опозданием.

Здание Органа по неподкупности
© Sputnik / Mihai Caraus
Орган по неподкупности прекратил проверку в отношении начальника тюрьмы №12

"Глава управления Минэкономики и инфраструктуры, а также советник в селе Копчак Чадыр-Лунгского района могут быть подвергнуты санкциям за нарушение правил декларирования имущества в личных интересах", - пояснили в НОН.

Как рассказали в ведомстве, уже составлен протокол о правонарушении в отношении сотрудника пенитенциарного учреждения №13, он оштрафован за вышеупомянутые нарушения на 1750 леев. 

Кроме того, Орган неподкупности получил еще два сообщения о конфликте интересов. Речь идет о примаре из пригорода Кишинева и двух мэрах из Хынчештского и Новоаненского районов.

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Теги:
проверки, Молдова, неподкупность

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