Имущество чиновников, в том числе судьи, проверит Орган по неподкупности

Инспекторы Национального органа по неподкупности уже оштрафовали некоторых чиновников за нарушения, в отношении других проходят проверки.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Национальный орган по неподкупности (НОН) установил существенную разницу в размере более одного миллиона леев во время проверки имущества судьи Кишиневского суда в офисе на Рышкановке.

Как уточнили в структуре, проверка проводилась на основе распоряжения этого ведомства.

"На прошлой неделе инспекторы начали пять новых проверок. Изучали активы судьи из Кагула, и. о. генерального директора муниципального предприятия Кишинева и государственного служащего из примэрии Вадул-луй-Водэ", - пояснили в НОН.

В ведомстве уточнили, что "проверяются две ситуации возможного конфликта интересов, которые допустили глава одной из кишиневских гимназий и директор детского сада в Каларашском районе. Так, инспекторы по неподкупности возбудили два дела о нарушениях, в частности, за непредоставление или предоставление декларации об имуществе и личных интересов с опозданием.

"Глава управления Минэкономики и инфраструктуры, а также советник в селе Копчак Чадыр-Лунгского района могут быть подвергнуты санкциям за нарушение правил декларирования имущества в личных интересах", - пояснили в НОН.

Как рассказали в ведомстве, уже составлен протокол о правонарушении в отношении сотрудника пенитенциарного учреждения №13, он оштрафован за вышеупомянутые нарушения на 1750 леев.

Кроме того, Орган неподкупности получил еще два сообщения о конфликте интересов. Речь идет о примаре из пригорода Кишинева и двух мэрах из Хынчештского и Новоаненского районов.

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