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Вакцинация

Минздрав: более десяти тысяч человек привились в день выборов в Молдове

© Sputnik / Pavel Bednyakov
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (88)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210712/35489737/minzdrav-bolee-desyati-tysyach-chelovek-privilis-v-den-vyborov-v-moldove.html

Несколько тысяч человек решили откликнуться на призыв молдавских властей в области здравоохранения и после реализации своего избирательного права отправились на вакцинацию.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. В день выборов в Молдове, 11 июля, в рамках кампании "После голосования пройди вакцинацию" прививку против коронавируса получили 10 523 человека, сообщили в Минздраве в понедельник. 

Избирательный участок. Архивное фото
© Sputnik / Maxim Topal
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Из них в Кишиневе привилось 1026 человек, в том числе 102 - в передвижных пунктах.

Как уточнили в Минздраве, 11 июля гражданам предложили после посещения избирательного участка и голосования прийти на прививочные пункты и вакцинироватсья против коронавируса. В связи с этим молдавские власти обеспечили продленный график работы во всех точках для иммунизации, с 07.01 до 21.00. 

"Министерство призывает граждан и дальше не быть безразличными по отношению к своему здоровью и благополучию окружающих. Поэтому им рекомендуется обращаться к семейному врачу или напрямую в пункт иммунизации для получения прививки", - добавили в ведомстве. 

На данный момент в стране вакцинировано 793 281 человек, из них 308 439 уже получили вторую дозу.

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С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Вакцинация от коронавируса в Молдове
© Sputnik / Mihai Caraus
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

Шприц с дозой вакцины от коронавируса
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (88)

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Теги:
Молдова, коронавирус, вакцинация

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