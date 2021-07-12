Минздрав: более десяти тысяч человек привились в день выборов в Молдове

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. В день выборов в Молдове, 11 июля, в рамках кампании "После голосования пройди вакцинацию" прививку против коронавируса получили 10 523 человека, сообщили в Минздраве в понедельник.
Из них в Кишиневе привилось 1026 человек, в том числе 102 - в передвижных пунктах.
Как уточнили в Минздраве, 11 июля гражданам предложили после посещения избирательного участка и голосования прийти на прививочные пункты и вакцинироватсья против коронавируса. В связи с этим молдавские власти обеспечили продленный график работы во всех точках для иммунизации, с 07.01 до 21.00.
"Министерство призывает граждан и дальше не быть безразличными по отношению к своему здоровью и благополучию окружающих. Поэтому им рекомендуется обращаться к семейному врачу или напрямую в пункт иммунизации для получения прививки", - добавили в ведомстве.
На данный момент в стране вакцинировано 793 281 человек, из них 308 439 уже получили вторую дозу.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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