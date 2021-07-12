Некоторые решения ЦИК принял под политическим влиянием - эксперты ENEMO

Европейские наблюдатели в целом высоко оценили организацию выборов в Молдове, однако обнаружили некоторые несоответствия.

КИШИНЕВ, 12 июл - Sputnik. Выборы в Молдове прошли спокойно, несмотря на некоторые небольшие инциденты, не повлиявшие на результаты. Такое заявление сделал на пресс-конференции в понедельник председатель Европейской сети организаций по мониторингу выборов (ENEMO) Златко Вуйович.

По его данным, миссия по наблюдению за досрочными парламентскими выборами ENEMO состоит из семи экспертов и десяти международных наблюдателей, она начала работу 1 июля. По состоянию на 10 июля миссия провела 738 встреч с ответственными органами и мониторила выборы на 158 избирательных участках (7,9%).

"Миссия отмечает, что выборы прошли в соответствии с международными стандартами. Избирательная комиссия проводила выборы эффективно и прозрачно", - отметил Вуйович.

Он добавил, что была замечена организованная перевозка избирателей на двух участках, а также некоторые другие небольшие нарушения. При этом, как пояснил глава наблюдательной миссии, в целом вся предвыборная кампания и само голосование были спокойными, но последние две недели "предвыборки" были более агрессивными.

В то же время Вуйович рассказал, что некоторые решения Центризбиркома вызывали вопросы и казалось, что они были сделаны под влиянием политических партий.

"Некоторые из наиболее важных решений ЦИК ставят под сомнение беспристрастность определенных членов Центризбиркома. При этом избирательная кампания была конкурентной, но была несколько омрачена предполагаемыми нарушениями, такими как злоупотребление административным ресурсом, незаконное финансирование и покупка голосов", - объяснил эксперт.

Как отмечено в оценке выборов от ENEMO, "во многом предвзятое освещение кампании в СМИ и распространение ложной информации ограничили политические взгляды избирателей".

Более того, как уточнил Вуйович, "задержки в рассмотрении жалоб и непоследовательные решения по ключевым аспектам избирательного процесса повлияли на правовую безопасность выборов.

Миссия наблюдателей ENEMO останется в стране до окончания избирательного процесса: окончательный отчет будет представлен не позднее чем через 60 дней после подтверждения результатов.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков, по предварительным данным, партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.

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