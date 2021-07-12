Наблюдатели ОБСЕ фиксировали попытки подкупа и перевозки избирателей

Наблюдатели от ОБСЕ констатировали в целом успешное проведение досрочных парламентских выборов в Молдове, но были замечены некоторые нарушения.

КИШИНЕВ, 12 июл – Sputnik. Досрочные парламентские выборы в Молдове были открытыми и конкурентными, заявил на пресс-конференции в понедельник глава миссии наблюдателей за досрочными парламентскими выборами бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека Тамаш Мезерикс.

По данным Мезерикса, выборы 11 июля были хорошо организованы, граждане имели много альтернатив среди конкурентов, а также не было нарушено фундаментальное право на голосование.

"Законодательство продумано достаточно хорошо и обеспечивает безопасные, свободные и корректные выборы. Но есть некоторые замечания, касательно разрешения полученных жалоб", - рассказал Мезерикс.

Кроме того, некоторые наблюдатели обратили внимание на случаи организованного подвоза граждан к участкам для голосования, а также наблюдали возможные попытки подкупа избирателей.

"Коллеги видели систематическую перевозку избирателей, в основном из Приднестровья. Мы сожалеем, что Центризбирком не смог решить этот вопрос. Одна из наших команд наблюдала попытки подкупа избирателей", - рассказал глава делегации Европейского парламента Дэвид Макалистер.

Однако, как отметили другие участники наблюдательной миссии, все эти нарушения не могли серьезно повлиять на результаты выборов.

В связи с этим наблюдатели ОБСЕ поздравили граждан Молдовы с успешным проведением голосования.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков, по предварительным данным, партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.

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