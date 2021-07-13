Пока все спали: вакцина J&J уже в Молдове, ДТП в Боливии и ситуация с COVID-19

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. В Кишинев прибыла партия американской вакцины Johnson & Johnson. Всего через платформу COVAX было получено 151 200 доз прививок от коронавируса. Как сообщает Минздрав Молдовы, вакцины будут распределены по прививочным пунктам на всей территории страны. Всего в Молдову планируется поставка 500 000 доз вакцины Johnson & Johnson.

Госсекретарь Минздрава Молдовы Денис Чернеля поблагодарил партнеров за предоставленную помощь в борьбе с пандемией и пообещал, что распределение вакцины по прививочным пунктам будет проходить максимально прозрачно. "Вакцина Johnson & Johnson эффективна в борьбе с разными штаммами коронавируса. В мире более 20 миллионов людей уже привились Johnson & Johnson, мы рады, что сейчас такая возможность есть и у жителей Молдовы", - заявил Чернеля.

Смертельное ДТП в Боливии - погиб 31 человек

В результате серьезного ДТП в Боливии 31 человек скончался, ранены как минимум 10. Сообщается, что автобус упал в обрыв с высоты 150 метров, причины трагедии выясняются. Из 10 раненых двое находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

На место начали приезжать родные погибших.

Ситуация с COVID-19

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, на утро 13 июля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 187 238 474. Из них 4 038 886 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (33 886 713). Следом идут Индия (30 874 376) и Бразилия (19 106 971).

В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 62 новых случая инфицирования COVID-19.

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 42 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 250 489.

Отмечено два летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6211.

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