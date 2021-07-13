09:42 13 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.39
  • USD18.06
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Флакон с надписью Вакцина против коронавируса Johnson & Johnson

Пока все спали: вакцина J&J уже в Молдове, ДТП в Боливии и ситуация с COVID-19

© REUTERS / DADO RUVIC
Общество
Получить короткую ссылку
54 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/05/0c/34711966.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210713/35496587/Poka-vse-spali-vaktsina-JJ-uzhe-v-Moldove-DTP-v-Bolivii-i-situatsiya-s-COVID-19.html

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. В Кишинев прибыла партия американской вакцины Johnson & Johnson. Всего через платформу COVAX было получено 151 200 доз прививок от коронавируса. Как сообщает Минздрав Молдовы, вакцины будут распределены по прививочным пунктам на всей территории страны. Всего в Молдову планируется поставка 500 000 доз вакцины Johnson & Johnson. 

Госсекретарь Минздрава Молдовы Денис Чернеля поблагодарил партнеров за предоставленную помощь в борьбе с пандемией и пообещал, что распределение вакцины по прививочным пунктам будет проходить максимально прозрачно. "Вакцина Johnson & Johnson эффективна в борьбе с разными штаммами коронавируса. В мире более 20 миллионов людей уже привились Johnson & Johnson, мы рады, что сейчас такая возможность есть и у жителей Молдовы", - заявил Чернеля.

Смертельное ДТП в Боливии - погиб 31 человек

В результате серьезного ДТП в Боливии 31 человек скончался, ранены как минимум 10.  Сообщается, что автобус упал в обрыв с высоты 150 метров, причины трагедии выясняются. Из 10 раненых двое находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

На место начали приезжать родные погибших.

Ситуация с COVID-19

Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, на утро 13 июля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 187 238 474. Из них 4 038 886 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (33 886 713). Следом идут Индия (30 874 376) и Бразилия (19 106 971).

В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждены 62 новых случая инфицирования COVID-19.

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 42 человека. Всего вылечившихся на данный момент – 250 489.

Отмечено два летальных исхода, а общее число скончавшихся от осложнений на фоне коронавирусной инфекции – 6211.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В США могут уничтожить 70 миллионов доз вакцины Johnson & Johnson
ВОЗ: ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: самые эмоциональные кадры победы Италии в финале Евро-2020
Видео: грузинская оппозиция требует отставки правительства
Видео: грузинская оппозиция требует отставки правительства
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться