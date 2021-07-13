Солнечные удары и отравления: самые частые обращения в скорую за неделю

Сердечно-сосудистые заболевания, отравления алкоголем, грибами и медикаментами - это были одни из самых частых обращений в скорую помощь за прошедшую неделю.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. В период с 5 по 11 июля Диспетчерский департамент Национального центра скорой медицинской помощи зарегистрировал 13 306 обращений за медпомощью.

По данным департамента, чаще всего обращения были связаны с проблемами при сердечно-сосудистых заболеваниях – 2251, далее было 1855 обращений в связи с неврологическими заболевания и 1747 случаев обращений пациентов с респираторными заболеваниями.

В скорую помощь также обращались еще 138 человек с инфекционными заболеваниями, 65 с отравлениями, три пациента получили тепловой удар первой и второй степени.

В 32 случаях экипажи скорой оказали медицинскую помощь в связи с медикаментозным отравлением, в 14 зафиксировали алкогольное отравлении, в двух случаях люди травились грибами.

Кроме того, за неделю медики оказывали помощь 98 пострадавшим в ДТП.

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