Солнечные удары и отравления: самые частые обращения в скорую за неделю

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. В период с 5 по 11 июля Диспетчерский департамент Национального центра скорой медицинской помощи зарегистрировал 13 306 обращений за медпомощью.
По данным департамента, чаще всего обращения были связаны с проблемами при сердечно-сосудистых заболеваниях – 2251, далее было 1855 обращений в связи с неврологическими заболевания и 1747 случаев обращений пациентов с респираторными заболеваниями.
В скорую помощь также обращались еще 138 человек с инфекционными заболеваниями, 65 с отравлениями, три пациента получили тепловой удар первой и второй степени.
В 32 случаях экипажи скорой оказали медицинскую помощь в связи с медикаментозным отравлением, в 14 зафиксировали алкогольное отравлении, в двух случаях люди травились грибами.
Кроме того, за неделю медики оказывали помощь 98 пострадавшим в ДТП.
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