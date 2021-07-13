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Шприц

В Кишиневе пройдет еще один марафон вакцинации: когда и где можно привиться

© Sputnik / Pavel Bednyakov
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (94)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210713/35499230/v-kishineve-proydet-esche-odin-marafon-vaktsinatsii-kogda-i-gde-mozhno-privitsya.html

В Кишиневе регулярно проходят марафоны вакцинации. Еще один будет организован столичным медуниверситетом.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Государственный университет медицины и фармацевтики имени Николая Тестемицану проведет третий марафон вакцинации от COVID-19.

Марафон вакцинации СпутникомV в Кишиневе
© Sputnik / Mihai Caraus
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Акция пройдет 18 июля. В этот день граждане, которые уже получили первую дозу вакцины AstraZeneca, смогут поставить вторую дозу прививки.

"Пункты вакцинации будут доступны с 8.00 до 18.00 в социокультурном комплексе университета (ул. Николая Тестемицану, 25)", - уточнили в университете.

Марафон организован в партнерстве с Ассоциацией студентов и медиков-резидентов, Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты, Министерством образования, культуры и исследований при поддержке Совета ректоров Молдовы.

Напомним, что на первом этапе университетского марафона иммунизации, который проходил с 21 по 23 мая, вакциной AstraZeneca были иммунизированы 1188 граждан, из них 388 – второй дозой.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Вакцинация от коронавируса в Молдове
© Sputnik / Mihai Caraus
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

Шприц с дозой вакцины от коронавируса
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (94)

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Теги:
Кишинев, вакцинация

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