В Кишиневе пройдет еще один марафон вакцинации: когда и где можно привиться

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Государственный университет медицины и фармацевтики имени Николая Тестемицану проведет третий марафон вакцинации от COVID-19.
Акция пройдет 18 июля. В этот день граждане, которые уже получили первую дозу вакцины AstraZeneca, смогут поставить вторую дозу прививки.
"Пункты вакцинации будут доступны с 8.00 до 18.00 в социокультурном комплексе университета (ул. Николая Тестемицану, 25)", - уточнили в университете.
Марафон организован в партнерстве с Ассоциацией студентов и медиков-резидентов, Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты, Министерством образования, культуры и исследований при поддержке Совета ректоров Молдовы.
Напомним, что на первом этапе университетского марафона иммунизации, который проходил с 21 по 23 мая, вакциной AstraZeneca были иммунизированы 1188 граждан, из них 388 – второй дозой.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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