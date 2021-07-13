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Георгий Кавкалюк

Кавкалюка ждут в прокуратуре по делу о "зеленочных хулиганах"

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210713/35500424/cavcaliuc-zhdut-v-prokurature-po-delu-o-zelenochnykh-khuliganakh.html

В Генпрокуратуре напомнили, что по окончании выборов председатель партии PACE больше не может пользоваться гарантиями Избирательного кодекса.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Лидера партии "Европу строим дома" (PACE) Георгия Кавкалюка повторно вызвали в прокуратуру Сынжерейского района, сообщили во вторник в Генпрокуратуре.

Кавкалюк
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Кавкалюк: Костюк сам облил зеленкой свое авто

Как уточнили в ведомстве, его там ожидают в пятницу, 16 июля, в 10.00 для предъявления обвинения и информировании о завершении уголовного расследования и передачи в суд дела о "зеленочных хулиганах".

По данным следствия, Кавкалюк обвиняется в "хулиганстве со стороны двух и более лиц" и "призыве к совершению актов насилия в отношении другого лица". Теперь, как отметили в прокуратуре, политик вместе с четырьмя своими однопартийцами ответит перед законом.

В Генпрокуратуре напомнили, что Кавкалюка вызывали и раньше, но он отказался явиться, мотивируя это тем, что он зарегистрирован в предвыборной гонке кандидатом в депутаты и в соответствии со статьей 51 Кодекса о выборах потребовал приостановить все процессуальные действия в его отношении до конца выборов.

Инцидент с зеленкой

Напомним, представители PACE седьмого апреля облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского района Тудора Тутунару.

Кавкалюк
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Кавкалюк признан подозреваемым по делу "зеленочных хулиганов"
Таким образом они выразили протест против того, что чиновник привился от COVID-19 во время первого этапа вакцинации, когда прививались только медицинские работники.

Руководитель PACE, экс-замглавы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Георгий Кавкалюк, комментируя этот инцидент, выложил в социальной сети видеофрагмент, добавив, что таким образом "PACE наказывает непослушных госслужащих".

"Это ждет всех госслужащих, которые будут злоупотреблять своим положением и вакцинироваться от COVID-19 раньше врачей, пожилых людей и народа", — написал он тогда.

Кавкалюк также написал в своем Telegram-канале, что задержание председателя территориальной организации от политформирования Тудора Балана незаконно и осудил действия сынжерейских прокуроров.

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Теги:
Георге Кавкалюк, зеленка

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