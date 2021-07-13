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В Молдове ожидается новая волна заражений COVID-19 в августе – сентябре

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (97)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210713/35501344/v-moldove-ozhidaetsya-novaya-volna-zarazheniy-covid-19-v-avguste-sentyabre.html

Вероятнее всего, в Молдове уже есть штамм "дельта" коронавируса и в больших пропорциях. Поэтому специалисты ожидают новой волны заражений вирусом.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Точный ответ на вопрос, есть ли в стране дельта-штамм коронавируса молдавские власти получат в среду, заявили представители Минздрава во время пресс-конференции во вторник.

Медицинские работники в инфекционной больнице
© Sputnik / Кирилл Брага
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"Пока что такие случаи невозможно подтвердить. Планируется, что в ближайшее время лаборатории Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) оборудуют для проведения таких анализов при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)", – уточнил на пресс-конференции госсекретарь Минздрава Денис Чернеля.

По его словам, результаты проб на наличие мутации "дельта" ожидаются из Германии: Минздрав подготовит информацию, где представит все необходимые данные по этому вопросу.

В то же время Чернеля высказал мнение, что в Молдове уже есть множество случаев заражений новым штаммом и в достаточно больших количествах.

"Результаты проб обязательно подтвердят наличие мутаций в Молдове, особенно в случаях "импорта" инфекции. Позитивный фактор заключается в том, что практически все случаи заражений прибывших людей были своевременно выявлены, и сейчас они на карантине. Таким образом можно локализовать очаги заражений", – пояснил госсекретарь.

Эксперты в области здравоохранения прогнозируют новый рост случаев заболевания коронавирусом в августе – сентябре. С этой целью планируется повсеместная вакцинация граждан.

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"К сожалению, вакцинация в Молдове проходит довольно медленно. В Молдову прибыла новая партия вакцины Johnson & Johnson, она хороша прежде всего тем, что ее вводят однократно, а иммунный ответ проявляется через 2 недели. Мы сможем иммунизировать большое количество людей за очень короткий период времени, в том числе подготовившись к возможному распространению вируса в нашей стране", – сказала глава комиссии в области эпидемиологии Минздрава Молдовы Анжела Параскив. 

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.

Вакцинация от коронавируса в Молдове
© Sputnik / Mihai Caraus
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С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. В последний раз – до 18 апреля. Парламент 31 марта решил ввести чрезвычайное положение в стране с 1 апреля до 30 мая. Однако 28 апреля Конституционный суд признал не соответствующим Основному закону страны решение законодательного органа о введении ЧП. Согласно решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья от 29 апреля, теперь территориальные комиссии вводят в административно-территориальных единицах ЧП в здравоохранении. В Кишиневе долгое время действовал "красный код", который решением Муниципальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья 19 мая сменили на "оранжевый код", а 27 мая – на "желтый код".

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.

Шприц с дозой вакцины от коронавируса
© REUTERS / THILO SCHMUELGEN
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С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.

Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (97)

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Теги:
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