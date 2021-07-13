В Кишинев прибыли еще семь автобусов: их отправят в пригороды

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Еще семь автобусов с пробегом из 58 заявленных прибыли в городской автобусный парк Кишинева, об этом во вторник сообщил столичный примар Ион Чебан.

Он отметил, что машины прибыли в дополнение к уже имеющимся 14 транспортным средствам, в ближайшее время будут доставлены еще четыре: все эти автобусы - из Норвегии.

"Остальные 40 автобусов прибудут из Нидерландов, по 10 единиц в неделю, с перерывом в 7 дней", - добавил Чебан.

Однако он не уточнил, когда точно их доставят в столицу.

По данным Чебана, из 58 единиц 18 автобусов марки MAN и Volvo и 40 автобусов VDL.

"После прохождения технических тестов транспортные средства выйдут на линию", - пояснил примар.

По словам градоначальника, в настоящее время мэры пригородов и чиновники готовят список того, что необходимо: остановки общественного транспорта, ремонт дорог, а также анализ участков, где есть острая необходимость в общественном транспорте.

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