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В Кишинев прибыло семь автобусов

В Кишинев прибыли еще семь автобусов: их отправят в пригороды

© Photo : Facebook / Iv Ceban
Общество
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Тема:
События Кишинева (272)
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Sputnik Молдова
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В молдавскую столицу понемногу прибывают новые автобусы, закупленные муниципальными властями для обновления городского автобусного парка.

КИШИНЕВ, 13 июл - Sputnik. Еще семь автобусов с пробегом из 58 заявленных прибыли в городской автобусный парк Кишинева, об этом во вторник сообщил столичный примар Ион Чебан.

Он отметил, что машины прибыли в дополнение к уже имеющимся 14 транспортным средствам, в ближайшее время будут доставлены еще четыре: все эти автобусы - из Норвегии.

"Остальные 40 автобусов прибудут из Нидерландов, по 10 единиц в неделю, с перерывом в 7 дней", - добавил Чебан. 

Новые автобусы, купленные примэрией Кишинева
© Photo : Facebook / Iv Ceban
Фото: в Кишинев доставили новые автобусы - куда их распределят

Однако он не уточнил, когда точно их доставят в столицу. 

По данным Чебана, из 58 единиц 18 автобусов марки MAN и Volvo и 40 автобусов VDL.

"После прохождения технических тестов транспортные средства выйдут на линию", - пояснил примар.

По словам градоначальника, в настоящее время мэры пригородов и чиновники готовят список того, что необходимо: остановки общественного транспорта, ремонт дорог, а также анализ участков, где есть острая необходимость в общественном транспорте.

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Тема:
События Кишинева (272)

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Теги:
транспорт, Кишинев, автобус

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