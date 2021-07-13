Жара в Молдове: в полиции выступили с рекомендациями водителям

В полиции напомнили, что жаркая погода – не самое благоприятное время для вождения и требует соблюдения некоторых правил, чтобы сохранить жизнь и здоровье.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. В полиции обратили внимание на предупреждение, вынесенное синоптиками в связи с жаркой погодой до 19 июля.

Как уточнили в Генинспекторате полиции (ГИП), в такую погоду граждане могут плохо себя чувствовать, в том числе и в машине во время вождения.

Так, в полиции составили ряд рекомендаций автолюбителям:

избегать передвижения в период с 10.00 до 18.00 часов;

не оставлять детей в машине без присмотра даже на несколько минут;

во время преодоления длинных дистанций делать регулярные остановки и пить воду, как водителю, так и пассажирам;

останавливать транспортное средство только в тени; © Sputnik / Mihai Caraus Новый "желтый код": в Молдове - жара на всю неделю

защищать от прямых солнечных лучей детей и пожилых людей;

если пребывание на солнце необходимо, то рекомендуется носить головные уборы и одежду из натуральной ткани светлых цветов;

употреблять ежедневно достаточное количество воды;

не садиться за руль уставшими.

На этой неделе ожидается жаркая погода до +36 градусов, без осадков. Зной продержится до 19 июля.

В связи с высокими температурами воздуха синоптики объявили на этот период "желтый код" погодной опасности.

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