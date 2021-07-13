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Полиция

Жара в Молдове: в полиции выступили с рекомендациями водителям

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1817)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210713/35505599/zhara-v-moldove-v-politsii-vystupili-s-rekomendatsiyami-voditelyam.html

В полиции напомнили, что жаркая погода – не самое благоприятное время для вождения и требует соблюдения некоторых правил, чтобы сохранить жизнь и здоровье.

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. В полиции обратили внимание на предупреждение, вынесенное синоптиками в связи с жаркой погодой до 19 июля.

Как уточнили в Генинспекторате полиции (ГИП), в такую погоду граждане могут плохо себя чувствовать, в том числе и в машине во время вождения.

Так, в полиции составили ряд рекомендаций автолюбителям:

  • избегать передвижения в период с 10.00 до 18.00 часов;
  • не оставлять детей в машине без присмотра даже на несколько минут;
  • во время преодоления длинных дистанций делать регулярные остановки и пить воду, как водителю, так и пассажирам;
  • останавливать транспортное средство только в тени;
    Пляж
    © Sputnik / Mihai Caraus
    Новый "желтый код": в Молдове - жара на всю неделю
  • защищать от прямых солнечных лучей детей и пожилых людей;
  • если пребывание на солнце необходимо, то рекомендуется носить головные уборы и одежду из натуральной ткани светлых цветов;
  • употреблять ежедневно достаточное количество воды;
  • не садиться за руль уставшими.

На этой неделе ожидается жаркая погода до +36 градусов, без осадков. Зной продержится до 19 июля.

В связи с высокими температурами воздуха синоптики объявили на этот период "желтый код" погодной опасности.

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Тема:
Погода в Молдове (1817)

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Теги:
рекомендации, Молдова, полиция, жара

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