Жара в Молдове: в полиции выступили с рекомендациями водителям

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. В полиции обратили внимание на предупреждение, вынесенное синоптиками в связи с жаркой погодой до 19 июля.
Как уточнили в Генинспекторате полиции (ГИП), в такую погоду граждане могут плохо себя чувствовать, в том числе и в машине во время вождения.
Так, в полиции составили ряд рекомендаций автолюбителям:
- избегать передвижения в период с 10.00 до 18.00 часов;
- не оставлять детей в машине без присмотра даже на несколько минут;
- во время преодоления длинных дистанций делать регулярные остановки и пить воду, как водителю, так и пассажирам;
- останавливать транспортное средство только в тени;© Sputnik / Mihai Caraus
- защищать от прямых солнечных лучей детей и пожилых людей;
- если пребывание на солнце необходимо, то рекомендуется носить головные уборы и одежду из натуральной ткани светлых цветов;
- употреблять ежедневно достаточное количество воды;
- не садиться за руль уставшими.
На этой неделе ожидается жаркая погода до +36 градусов, без осадков. Зной продержится до 19 июля.
В связи с высокими температурами воздуха синоптики объявили на этот период "желтый код" погодной опасности.
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