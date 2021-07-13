Опасная инфекция в детсадах Кишинева: десятки случаев

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. По данным Главного управления образования, молодежи и спорта Кишинева, наиболее уязвимы перед кишечными инфекциями дети до 2 лет. Всего за восемь дней среди малышей было зафиксировано 56 случаев энтеровируса.

Более 46 процентов инфицированных - дети в возрасте от 0 до 2 лет (26 случаев), 41,1% - дети в возрасте от 3 до 6 лет (23 случая).

Цифры тревожные, если учесть, что за первые 6 месяцев 2021 года было зарегистрировано всего 27 случаев энтеровирусной инфекции.

"При оценке эпидемиологической ситуации установлено: энтеровирусные инфекции характеризуются циклической эволюцией с периодом нарастания до 3-4 лет, последний рост заболеваемости в Кишиневе был зафиксирован в 2019 году, когда было подтверждено 805 случаев заражения энтеровирусами, в том числе 11 случаев серозного менингита. Максимальное количество случаев было зарегистрировано в 2018 году: 1150 случаев энтеровирусной инфекции, в том числе 340 случаев асептического менингита", - говорится в документе, обнародованном Кишиневским центром общественного здоровья.

Ведомство информирует, что источником инфекции является пациент-носитель энтеровируса, а путь передачи - фекально-оральный и респираторный. Инкубационный период составляет в среднем 3-7 дней с такими клиническими симптомами, как лихорадка, острый энтерит, менингит, кожная сыпь, заболевания верхних дыхательных путей.

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