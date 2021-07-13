Видео: эксперт рассказала, сколько продлится пандемия коронавируса

КИШИНЕВ, 13 июл – Sputnik. Пандемия коронавируса длится больше года. Эксперты дают разные оценки тому, когда она завершится, но все они сходятся в том, что побороть COVID поможет массовая вакцинация. Этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова обсудили со Специалист в области здравоохранения Аллой Токарчук.
"В прошлом году в это же время я дала свой прогноз – 2023-2024. Он был сделан на основе некоторых личных оценок. И тогда уже для меня было понятно, что нам понадобится первый этап вакцинации и третья доза (бустер). И я продолжаю думать, что вакцина от коронавируса на ближайшие как минимум пять лет станет прививкой, которую будут делать каждый год, как и прививку от вируса гриппа", – сказала Токарчук.
По ее словам, если не вакцинироваться, то вирусом должен переболеть каждый человек и не один раз, поэтому вирус и мутирует.
"Если привиться, то, конечно, можно встретиться с вирусом, но можно не заболеть совсем или не будет симптомов болезни. Мутации вируса, которые появляются, периодически будут циркулировать. Мы находимся на этапе глобализации – люди начали передвигаться по странам и видите, как сразу начало расти число заболевших. На мой взгляд, это продлится как минимум еще пять лет", – заключила эксперт.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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