Черешня в Молдове становится доступна по разной цене

Цена черешни на экспорт в разные направления начала расти, однако производителям не всегда удается реализовать свой товар, поэтому они распродают его по более низким ценам.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. К концу прошлой недели крупная черешня оптом в Молдове подорожала в среднем на 2 лея - до 20-25 леев за килограмм, такие данные предоставил портал EastFruit на основе мониторинга цен.

При этом отмечается, что средняя оптовая цена на мелкую черешню увеличилась меньше чем на 1 лей, но при этом диапазон цен на мелкую ягоду сузился до 12-14 леев за килограмм.

"Операторы рынка объясняют ситуацию растущей разницей между ценами на высококачественную черешню для экспорта и черешней среднего и низкого качества для внутреннего рынка. Причем основной критерий – не диаметр плода, а его цветность, целостность и сорт", - говорится в сообщении EastFruit.

По данным EastFruit, сельхозпроизводители отмечают, что лучшая черешня для экспорта как на восток, так и на запад начала дорожать. Однако возросли и избирательность трейдеров-экспортеров, число случаев отказов от партий черешни, подготовленной для внешних поставок.

Как ранее сообщал EastFruit, чаще всего это случается с партиями черешни сортов Чкалов и Крупноплодная, которые склонны к растрескиванию в условиях повышенной влажности.

Благодаря такой ситуации, когда производители не могут реализовать продукт, они вынуждены продавать его по любым ценам.

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