Черешня в Молдове становится доступна по разной цене

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. К концу прошлой недели крупная черешня оптом в Молдове подорожала в среднем на 2 лея - до 20-25 леев за килограмм, такие данные предоставил портал EastFruit на основе мониторинга цен.
При этом отмечается, что средняя оптовая цена на мелкую черешню увеличилась меньше чем на 1 лей, но при этом диапазон цен на мелкую ягоду сузился до 12-14 леев за килограмм.
"Операторы рынка объясняют ситуацию растущей разницей между ценами на высококачественную черешню для экспорта и черешней среднего и низкого качества для внутреннего рынка. Причем основной критерий – не диаметр плода, а его цветность, целостность и сорт", - говорится в сообщении EastFruit.
Как ранее сообщал EastFruit, чаще всего это случается с партиями черешни сортов Чкалов и Крупноплодная, которые склонны к растрескиванию в условиях повышенной влажности.
Благодаря такой ситуации, когда производители не могут реализовать продукт, они вынуждены продавать его по любым ценам.
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