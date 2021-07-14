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Правительство

В правительстве Молдовы обсудили возможность обязательной вакцинации

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (103)
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Sputnik Молдова
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В правительстве рассматривают вакцинацию как основной метод борьбы против распространения новых мутаций COVID-19.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. В правительстве прошло заседание консультативного совета по общественному здоровью, которое провел врио премьер-министра Аурелиу Чокой. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Больница
© Photo : Miroslav Rotari
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В повестке заседания было много вопросов, включая необходимость увеличения темпов вакцинации населения против коронавируса, также обсуждалась текущая эпидемиологическая ситуация в стране. Кроме того, рассматривались меры борьбы с COVID-19 в условиях распространения новых штаммов вируса.

Как уточнили в ходе заседания, двумя дозами привиты только 9,14% населения. Одной дозой вакцинированы 14,31% граждан. В рядах медработников привиты обеими дозами 80,02%. В целом Молдова получила 1 248 090 доз, из них власти использовали 803 049 единиц.

Госсекретарь Минздрава Игорь Куров подчеркнул тот факт, что вакцинация, безусловно, имеет положительный эффект, с началом этого процесса заражаемость среди медработников упала на 90%. При этом, по его словам, наиболее низкие показатели по иммунизации показывают АТО Гагаузия и Приднестровье.

Медицинские работники в инфекционной больнице
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В то же время участники консультативного совета изучили распространение в Молдове новых штаммов коронавируса – "дельта", "дельта+" и "лямбда". По данным специалистов Минздрава, эти мутации более агрессивны и распространяются быстрее. При этом специалисты не исключают появления и других вариантов COVID-19 как результат новых волн заражений в странах региона.  

В заключение участники заседания отметили важность продолжения процесса иммунизации и обсудили возможную обязательную вакцинацию представителей некоторых профессий, которые подразумевают прямой контакт с людьми.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (103)

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Теги:
вакцинация, Молдова, Штаммы, коронавирус

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