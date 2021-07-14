После выборов: правительство выделило Центризбиркому средства

Правительство выделило Центральной избирательной комиссии недостающие средства на проведение выборов уже после их проведения.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Временное правительство Молдовы после прошедших выборов выделило недостающую часть суммы для их проведения. Соответствующее решение приняли члены временного кабмина в среду. Досрочные парламентские выборы в республике состоялись в воскресенье, 11 июля.

"Министерство финансов выделит Центральной избирательной комиссии (ЦИК) 22,468 миллиона леев на организацию досрочных парламентских выборов", – заявил в ходе заседания кабмина и. о. премьер-министра Аурелиу Чокой.

Также он выразил благодарность членам Центризбиркома за успешную организацию проведения голосования в Молдове.

Напомним, ранее ЦИК заявлял, что для организации досрочных парламентских выборов необходимы еще 22 миллиона леев.

Временное правительство выделило на выборы 70 миллионам леев из госрезерва, в то время как в предварительной смете ЦИК значилось 125 миллионов.

Кроме того, Минздрав предоставил Центризбиркому средства для профилактики COVID-19 для проведения голосования – это маски, санитайзеры, термометры и многое другое.

Еще около 7 миллионов леев были направлены от Министерства иностранных дел и европейской интеграции на организацию избирательных участков за рубежом: таким образом, временное правительство обеспечило комиссии перед выборами порядка 90 миллионов леев.

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

Видео: в Молдове прошли досрочные парламентские выборы>>>

После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.

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