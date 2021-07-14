Семьи медсотрудников, погибших от COVID-19, получат пособия

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Из государственного интервенционного фонда будут выделены 2,3 миллионов леев Минздраву на выплату 23 единовременных пособий в размере 100 тысяч леев семьям умерших от коронавируса сотрудников государственных медучреждений.
"Надеюсь, что хотя бы немного этим мы поможем гражданам. Хочется верить, что такая практика сохранится и будет действовать и при новом правительстве", – заявил в ходе заседания временного правительства врио премьер-министра Аурелиу Чокой.
Согласно проекту выплаты получат семьи погибших водителей скорой помощи, бывших работников районной больницы Чадыр-Лунги, а также родные врачей и медсестер в Сынжерейской районной больнице.
Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове
С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения. С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения.
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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.
С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, а также работники образовательных учреждений.
Под второй этап прививочной кампании, согласно Национальному плану иммунизации, попали также сотрудники правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности и персонал социальных служб. На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая, вакцинируют всех остальных.
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