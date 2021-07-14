Бюджетники в Молдове получили мини-каникулы в конце августа

Граждане Молдовы, работающие в бюджетном секторе, получат в конце лета мини-каникулы, такое решение приняло временное правительство.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. В конце августа бюджетники в Молдове будут отдыхать пять дней подряд. Решение об этом было озвучено в среду на заседании временного правительства при обсуждении вопроса о переносе одного выходного дня.

Решением кабмина понедельник, 30 августа, станет выходным днем. А суббота, 21 августа, будет рабочим днем.

Как отметили на заседании кабмина, в рабочий день министерства и другие центральные административные органы будут обеспечивать эффективную деятельность подведомственных подразделений. Для единиц реального сектора народного хозяйства это решение носит рекомендательный характер.

Проект постановления правительства о переносе выходного дня в 2021 году готовится Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты населения на основании положений Трудового кодекса.

В День независимости, 27 августа, госслужащие по традиции будут отдыхать. Затем следуют два выходных дня, а вторник, 31 августа, – праздник "Лимба ноастрэ", официально объявленный выходным днем. Остается только понедельник, 30 августа, который теперь также стал нерабочим, чтобы бюджетники могли провести небольшой отпуск.

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