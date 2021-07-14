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НАРЭ

НАРЭ о ситуации на рынке нефтепродуктов: цены на топливо могли быть выше

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
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По данным НАРЭ, одна из причин непонятной ситуации на рынке нефтепродуктов в Молдове - плохо продуманный закон. В то же время в агентстве считают, что цены на топливо могли бы быть и выше, учитывая общемировые тенденции.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. В Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ) прокомментировали последние сообщения о ситуации на рынке нефтепродуктов в Молдове.

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© Sputnik / Алексей Куденко
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Как уточнили в НАРЭ, методология расчета цен на топливо была принята исходя из закона 54/2021 о внесении поправки к закону о рынке нефтепродуктов, инициированной независимым депутатом Александром Олейником.

Автор закона разработал проект без обращений к экспертизе агентства и без учета предложений НАРЭ, отправленных в парламент.

Как отметили в агентстве, после этих поправок в закон НАРЭ пришлось в кратчайшие сроки выполнить его положения, которые содержали серьезные юридические, технические и концептуальные ошибки.

С 1 июля 2021 года предельные рыночные цены на нефтепродукты определяются в соответствии с новой методологией расчета НАРЭ.

"На фоне непрерывного роста котировок на международных фондовых биржах и курса национальной валюты по отношению к доллару США удалось сохранить торговые цены на нефтепродукты с 14 июня текущего года без изменений, кроме того, с 1 июля, вопреки общемировой тенденции, цены в Молдове несколько снизились", – говорится в сообщении НАРЭ.

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В то же время, для устранения недостатков, допущенных в законе 54/2021, НАРЭ готовит ряд предложений по корректировке Закона о рынке нефтепродуктов 461/2001 и соответствующей нормативной базы, которые должны будут рассмотреть как можно быстрее в новом парламенте.

Ранее в сети появились сообщения, что на некоторых автозаправочных станциях дефицит дизельного топлива, бензина и солярки. Кроме того, стало известно, некоторые АЗС ограничили продажу бензина: по 10 литров на одного клиента.

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Теги:
НАРЭ, топливо

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