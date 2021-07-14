17:49 14 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.37
  • USD18.04
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Экзамен. Архивное фото

Больше бюджетных мест для будущих студентов: про какие университеты речь 

© Sputnik / Александр Вильф
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Абитуриент-2021 (15)
52 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/0e/35521775.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210714/35521231/bolshe-byudzhetnykh-mest-dlya-buduschikh-studentov-pro-kakie-universitety-rech.html

Правительство приняло решение о выделении бюджетных мест в вузах Молдовы, особенно уделили внимание тем профессиям, где ощущается нехватка кадров.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Более пяти тысяч бюджетных мест в вузах страны будут доступны выпускникам лицеев в этом году, такое решение приняли в среду на заседании временного правительства Молдовы.

Таким образом, для поступающих в университеты было решено выделить 5070 бюджетных мест. Эти места распределяются по 26 основным направлениям обучения, чтобы предоставить вузам возможность принимать студентов в соответствии с запросами.

Дину Оставчук
© Photo : Academia „Ştefan cel Mare”
Абитуриент-2021: что предлагают в Академии МВД имени Штефана чел Маре

Больше всего мест предлагается по следующим направлениям: педагогика – 1254, инженерия, технологии и архитектура – 1107, информационные и коммуникационные технологии – 633, аграрные науки и ветеринария – 161 место.

В проекте Министерства образования упоминается, что в условиях эпидемической ситуации, а также острой нехватки медицинских кадров было принято решение об увеличении бюджетных мест на 15 медицинских специальностей.

Также увеличилось количество бюджетных мест в Военной академии вооруженных сил. Решение о выделении еще 25 мест было принято по запросу Министерства обороны на том основании, что в Национальной армии наблюдается нехватка офицеров.

Иностранные студенты также получат бюджетные места. Таким образом, было выделено 76 мест на лиценциате и 30 мест на степень магистра.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Абитуриент-2021 (15)

По теме

Онлайн-обучение для всех: власти Молдовы предоставят школьникам ноутбуки
Студентам из нескольких стран разрешили вернуться на обучение в Россию
Абитуриент-2021: вузы Молдовы
Теги:
абитуриент, бюджетные места

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: "желтое настроение" – звезды Каннского фестиваля выбирают яркие цвета
Взрыв газа в частной гостинице Геленджика — видео
Видео: последствия взрыва газа в частной гостинице Геленджика
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться