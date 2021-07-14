Больше бюджетных мест для будущих студентов: про какие университеты речь 

Правительство приняло решение о выделении бюджетных мест в вузах Молдовы, особенно уделили внимание тем профессиям, где ощущается нехватка кадров.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Более пяти тысяч бюджетных мест в вузах страны будут доступны выпускникам лицеев в этом году, такое решение приняли в среду на заседании временного правительства Молдовы.

Таким образом, для поступающих в университеты было решено выделить 5070 бюджетных мест. Эти места распределяются по 26 основным направлениям обучения, чтобы предоставить вузам возможность принимать студентов в соответствии с запросами.

Больше всего мест предлагается по следующим направлениям: педагогика – 1254, инженерия, технологии и архитектура – 1107, информационные и коммуникационные технологии – 633, аграрные науки и ветеринария – 161 место.

В проекте Министерства образования упоминается, что в условиях эпидемической ситуации, а также острой нехватки медицинских кадров было принято решение об увеличении бюджетных мест на 15 медицинских специальностей.

Также увеличилось количество бюджетных мест в Военной академии вооруженных сил. Решение о выделении еще 25 мест было принято по запросу Министерства обороны на том основании, что в Национальной армии наблюдается нехватка офицеров.

Иностранные студенты также получат бюджетные места. Таким образом, было выделено 76 мест на лиценциате и 30 мест на степень магистра.

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