22:00 14 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.37
  • USD18.04
  • RUB0.24
  • RON4.34
  • UAH0.66
Поиск
Палатка

На время жары в Кишиневе установили палатки с водой

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
События Кишинева (274)
22 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/07/0e/35521723.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210714/35521761/na-vremya-zhary-v-Kishineve-ustanovili-palatki-s-vodoy.html

На время жары в Кишиневе появились места для отдыха, где можно будет выпить воды и получить помощь. Кроме того, попросить попить можно и в троллейбусах, а многие столичные улицы продолжат поливать.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Во всех секторах Кишинева в местах массового скопления граждан установлены специальные палатки, которые будут работать с 11.00 до 18.00.

Об этом объявил в среду примар столицы Ион Чебан. 

По его словам, в палатках люди смогут утолить жажду и при необходимости получить помощь.

"В столичных троллейбусах и автобусах во время поездки или на конечной станции граждане могут просить у кондукторов или водителей питьевую воду", - уточнил градоначальник. 

Пляж
© Sputnik / Mihai Caraus
Новый "желтый код": в Молдове - жара на всю неделю
Чебан добавил, что распорядился, чтобы все соответствующим образом оборудованные общественные транспортные средства включали систему кондиционирования воздуха.

"Чтобы свести к минимуму воздействие жары, во всех секторах главные улицы и бульвары, по которым ходит общественный транспорт, поливаются водой. Также будут поливаться аллеи в парках и скверах", - подчеркнул мэр. 

Кроме того, ранее в столице снова заработали питьевые фонтаны. Источники воды находятся в парке "Валя Морилор", сквере парка Штефана чел Маре, сквере у Кафедрального собора, а с этого года - и в парке "Алунелул". Также в секторе Ботаника, недалеко от парка "Долина роз", постоянно работает бювет.

Ранее с рядом рекомендаций для водителей в жаркую погоду выступила молдавская полиция.  

Как легче перенести сильную жару
© Sputnik
Как легче перенести сильную жару

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
События Кишинева (274)

По теме

Сколько воды рекомендовано пить в жару
Вода строго по графику – жара принесла жителям Комрата новые проблемы
Палатки для информирования граждан о COVID-19 снова открыты в Кишиневе
Теги:
спецпалатки, Кишинев, жара

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: "желтое настроение" – звезды Каннского фестиваля выбирают яркие цвета
Amphibious vehicle | Mazda trades roads for water thanks to Russian inventor
Видео: Mazda мечты - превращение старенькой машины в амфибию
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться