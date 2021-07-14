На время жары в Кишиневе установили палатки с водой

На время жары в Кишиневе появились места для отдыха, где можно будет выпить воды и получить помощь. Кроме того, попросить попить можно и в троллейбусах, а многие столичные улицы продолжат поливать.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Во всех секторах Кишинева в местах массового скопления граждан установлены специальные палатки, которые будут работать с 11.00 до 18.00.

Об этом объявил в среду примар столицы Ион Чебан.

По его словам, в палатках люди смогут утолить жажду и при необходимости получить помощь.

"В столичных троллейбусах и автобусах во время поездки или на конечной станции граждане могут просить у кондукторов или водителей питьевую воду", - уточнил градоначальник.

Чебан добавил, что распорядился, чтобы все соответствующим образом оборудованные общественные транспортные средства включали систему кондиционирования воздуха.

"Чтобы свести к минимуму воздействие жары, во всех секторах главные улицы и бульвары, по которым ходит общественный транспорт, поливаются водой. Также будут поливаться аллеи в парках и скверах", - подчеркнул мэр.

Кроме того, ранее в столице снова заработали питьевые фонтаны. Источники воды находятся в парке "Валя Морилор", сквере парка Штефана чел Маре, сквере у Кафедрального собора, а с этого года - и в парке "Алунелул". Также в секторе Ботаника, недалеко от парка "Долина роз", постоянно работает бювет.

Ранее с рядом рекомендаций для водителей в жаркую погоду выступила молдавская полиция.

© Sputnik Как легче перенести сильную жару

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