На время жары в Кишиневе установили палатки с водой

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Во всех секторах Кишинева в местах массового скопления граждан установлены специальные палатки, которые будут работать с 11.00 до 18.00.
Об этом объявил в среду примар столицы Ион Чебан.
По его словам, в палатках люди смогут утолить жажду и при необходимости получить помощь.
"В столичных троллейбусах и автобусах во время поездки или на конечной станции граждане могут просить у кондукторов или водителей питьевую воду", - уточнил градоначальник.
"Чтобы свести к минимуму воздействие жары, во всех секторах главные улицы и бульвары, по которым ходит общественный транспорт, поливаются водой. Также будут поливаться аллеи в парках и скверах", - подчеркнул мэр.
Кроме того, ранее в столице снова заработали питьевые фонтаны. Источники воды находятся в парке "Валя Морилор", сквере парка Штефана чел Маре, сквере у Кафедрального собора, а с этого года - и в парке "Алунелул". Также в секторе Ботаника, недалеко от парка "Долина роз", постоянно работает бювет.
Ранее с рядом рекомендаций для водителей в жаркую погоду выступила молдавская полиция.
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