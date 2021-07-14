Гречаная: наблюдатели крайне важны для процесса выборов

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Председатель парламента направила благодарственные послания руководителям парламентских и межпарламентских организаций, которые делегировали своих представителей для наблюдения за досрочными парламентскими выборами в Молдове 11 июля.
В частности, спикер искренне поблагодарила Валентину Матвиенко - председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Вячеслава Володина - председателя Госдумы Федерального Собрания РФ, а также Рика Даемса - председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Кроме того, Гречаная отметила Асафа Гаджиева – генсека парламентской ассамблеи по Черноморскому экономическому сотрудничеству, Томаша Гродски - маршала Сената Польши, Эльжбету Витек - маршала Сейма Польши.
Также Гречаная выразила благодарность Маттео Мекаччи - директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека.
"Присутствие групп международных наблюдателей на досрочных парламентских выборах сыграло важную роль в повышении доверия избирателей и оценке легитимности избирательного процесса", - считает Гречаная.
В заключение Гречаная выразила убежденность, что "обмен знаниями, опытом и передовой практикой в избирательных вопросах способствует продвижению основополагающих демократических ценностей и соблюдению международных избирательных стандартов".
Выборы в Молдове
В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).
Видео: в Молдове прошли досрочные парламентские выборы>>>
После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%.
Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.
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