Гречаная: наблюдатели крайне важны для процесса выборов

Спикер уверена, что присутствие групп международных наблюдателей на досрочных парламентских выборах сыграло важную роль в повышении доверия избирателей и оценке легитимности избирательного процесса.

КИШИНЕВ, 14 июл - Sputnik. Председатель парламента направила благодарственные послания руководителям парламентских и межпарламентских организаций, которые делегировали своих представителей для наблюдения за досрочными парламентскими выборами в Молдове 11 июля.

В частности, спикер искренне поблагодарила Валентину Матвиенко - председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Вячеслава Володина - председателя Госдумы Федерального Собрания РФ, а также Рика Даемса - председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Кроме того, Гречаная отметила Асафа Гаджиева – генсека парламентской ассамблеи по Черноморскому экономическому сотрудничеству, Томаша Гродски - маршала Сената Польши, Эльжбету Витек - маршала Сейма Польши.

Также Гречаная выразила благодарность Маттео Мекаччи - директору Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека.

"Присутствие групп международных наблюдателей на досрочных парламентских выборах сыграло важную роль в повышении доверия избирателей и оценке легитимности избирательного процесса", - считает Гречаная.

Она уверена, что международные миссии по наблюдению за выборами играют важную роль в процессе голосования и подсчета голосов, представляя собой основополагающий элемент для обеспечения свободного и демократического волеизъявления граждан, а также для соблюдения принципа объективности и корректности в ходе выборов.

В заключение Гречаная выразила убежденность, что "обмен знаниями, опытом и передовой практикой в избирательных вопросах способствует продвижению основополагающих демократических ценностей и соблюдению международных избирательных стандартов".

Выборы в Молдове

В воскресенье, 11 июля, в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. Явка составила 48,41% (1 477 574 человека).

Видео: в Молдове прошли досрочные парламентские выборы>>>

После обработки 100% протоколов с 2150 избирательных участков партия "Действие и солидарность" (PAS) получает 52,80% голосов. В высший законодательный орган республики также проходят Блок коммунистов и социалистов – 27,17% и Партия "Шор" – 5,74%.

Остальные конкуренты не преодолевают необходимый для попадания в парламент порог.

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