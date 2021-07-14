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Модернизация инфраструктуры Городского автобусного парка

Человеческие условия: в Кишиневе модернизируют автобусный парк

© Photo : Facebook / Ion Ceban
Общество
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Тема:
События Кишинева (273)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210714/35522638/Chelovecheskie-usloviya-v-Kishineve-moderniziruyut-avtobusnyy-park.html

Мэр молдавской столицы поделился новостями о ходе модернизации городского автобусного парка: условия работы для сотрудников станут на порядок лучше.

КИШИНЕВ, 14 июл – Sputnik. Улучшение условий труда рабочих и модернизация происходят в Городском автобусном парке Кишинева. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил в среду мэр столицы Ион Чебан.

Он также поделился фотографиями, которые можно отнести к рубрике "до" и "после". Мэр отметил, что ремонт парка не проводился четыре десятилетия -  с момента его основания.

"В настоящее время ведется ремонт боксов, в которых моют транспорт. Здесь меняют систему вентиляции, электрические сети, водопровод и канализацию. Восстановлены мастерские по диагностике и ремонту автобусов, находившиеся в ужасном состоянии", - уточнил Чебан.

Работы ведутся на средства, выделенные на эти цели из муниципального бюджета в 2020-2021 годах.

Мэр также подчеркнул, что, кроме чисто технического аспекта модернизации, муниципальные власти ставили перед собой задачу значительно улучшить условия труда работников автопарка.

"Созданы хорошие условия для работы водителей. Для удобства работников парка отремонтированы душевые кабины и раздевалка", - уточнил градоначальник.

Городской автобусный парк к концу декабря нынешнего года должен пополниться 100 новыми автобусами компании ISUZU, договор на их закупку был подписан 1 июля. Автобусы приобретены для муниципалитета с гарантией шесть с половиной лет и обеспечением технического обслуживания на весь период.

Кроме того, в столицу прибыл 21 из 58 приобретенных автобусов с пробегом. Как проинформировал Ион Чебан, машины пройдут технические тесты и выйдут на маршруты в пригородах Кишинева. 

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Тема:
События Кишинева (273)

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Теги:
Ион Чебан, модернизация, Кишинев, Автобусный парк

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