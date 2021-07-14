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Кислородный концентратор

Гагаузия готовится вновь открыть ковид-центр: для кого подводят кислород

© Photo : Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (108)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210714/35524060/Gagauziya-gotovitsya-vnov-otkryt-kovid-tsentr-dlya-kogo-podvodyat-kislorod.html

Инфекционное отделение Чадыр-Лунгской районной больницы находится в процессе модернизации. В здании, которое готовят к открытию, устанавливают кислородную станцию, позволяющую на более высоком уровне оказывать экстренную медицинскую помощь пациентам.

КОМРАТ, 14 июл - Sputnik, Максим Топал. Обновленный ковид-центр в Чадыр-Лунге был закрыт лишь месяц назад из-за небольшого числа пациентов. Пока здание не принимало пациентов с коронавирусом, в нем было решено провести специализированные работы по обеспечению подачи кислорода в каждую палату.

Здание инфекционного отделения ЦРБ Комрат, где размещался ковид-центр
© Sputnik / Maxim Topal
Вместо ковид-центра: на базе комратской больницы открывают новое отделение

На эти цели Исполнительным комитетом Гагаузии было выделено почти 174 тысячи леев.

По словам менеджера чадыр-лунгской районной больницы Натальи Попазогло, учреждение располагает кислородными концентраторами, однако, они не пригодны для тяжелых больных.

Концентраторы кислорода используются лишь для больных средней тяжести. В случае если пациент находится в тяжёлом состоянии, необходимы кислородные баллоны. Согласно техники безопасности, их нельзя держать в палатах.

"Тяжелым" пациентам нужен централизованный кислород, чтобы в любой момент можно было подключить пациента, а не бежать врачам за тяжелыми баллонами. Теперь к каждой палате будет подведена трубочка, по которой будет подаваться кислород", - сказала Попазогло.

Монтажные работы уже начались, внутренние работы будут проведены в течение трёх дней, после чего будет произведена установка кислородной рампы.

Медицинская карта
© Sputnik / Sorokopud Julia
В Гагаузии закрыли единственный ковид-центр

Как рассказала начальник Главного управления здравоохранения и социальной защиты Гагаузии Светланы Дулевой, пандемия коронавируса "многому нас научила" и показала, что одной из "основных проблем" при лечении пациентов с Covid-19 было обеспечение людей кислородом.

"[На тот момент] мы исходили из тех возможностей, которые у нас были, и обеспечивали пациентов кислородными баллонами и концентраторами кислорода. Но самым удачным решением является поточная подача кислорода. В Комрате совместно с Минздравом мы установили кислородную станцию, а в Чадыр-Лунге решили провести кислород абсолютно в каждую палату", - сказала Светлана Дулева.

В настоящее время пациенты с коронавирусом из Гагаузии госпитализируются в республиканские учреждения. Но вскоре ковид-центры автономии могут быть открыты.

Обновленный ковид-центр в Чадыр-Лунге
© Sputnik / Maxim Topal
Обновленный ковид-центр в Чадыр-Лунге

"Нам придется вновь открыть ковид-центры в Комрате и Чадыр-Лунге, если республиканские учреждения перестанут справляться с потоком больных. Конечно, мы надеемся, что удастся этого избежать, но это маловероятно. Наши медучреждения должны быть готовы к приему пациентов", - заключила Светлана Дулева.

Инфекционное отделение Чадыр-Лунгской районной больницы насчитывает 24 койко-места для пациентов.

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (108)

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Теги:
Больница, Чадыр-Лунга, коронавирус

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