Видео: саперы обезвредили снаряды времен ВОВ в Чимишлийском районе

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Саперы мотострелковой бригады "Дачия" были вызваны к населенному пункту Новая Ивановка Чимишлийского района.

В этом месте во время сельхозработ обнаружили артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра и две бомбы калибра 82 миллиметра.

Саперы на юге обезвредили взрывоопасные объекты времен Великой Отечественной войны в условиях максимальной безопасности.

В этом контексте специалисты призывают население не прикасаться к взрывоопасным предметам и немедленно уведомлять власти об их обнаружении.

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