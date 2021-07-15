12:56 15 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.27
  • USD18.03
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.66
Поиск
Военный сапер в лесу возле села Яловенского района.

Видео: саперы обезвредили снаряды времен ВОВ в Чимишлийском районе

© Photo : Facebook / Dmitrii Vosimeric
Общество
Получить короткую ссылку
27 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/07/0f/35527128.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210715/35527141/video-sapery-obezvredili-snaryady-vremen-vov-v-cimislia-rayone.html

В Молдове регулярно находят различные снаряды времен Великой Отечественной войны, очередные взрывоопасные объекты нашли в Чимишлийском районе.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Саперы мотострелковой бригады "Дачия" были вызваны к населенному пункту Новая Ивановка Чимишлийского района.

В этом месте во время сельхозработ обнаружили артиллерийский снаряд калибра 152 миллиметра и две бомбы калибра 82 миллиметра.

Саперы на юге обезвредили взрывоопасные объекты времен Великой Отечественной войны в условиях максимальной безопасности.

В этом контексте специалисты призывают население не прикасаться к взрывоопасным предметам и немедленно уведомлять власти об их обнаружении.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Эхо войны: на Соломоновых Островах сдетонировал снаряд времен Второй мировой
Обезврежены американские авиабомбы и снаряды: операция российских саперов
Саперы уничтожили два снаряда времен войны в Яловенском районе
Теги:
саперы, Чимишлия, ВОВ

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: "желтое настроение" – звезды Каннского фестиваля выбирают яркие цвета
Rare rendezvous between Venus and Mars in the sky over Tehran
Видео: небесное свидание Венеры, Марса и Луны над Тегераном
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться