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Совет по конкуренции

Совет по конкуренции: осуждаем появление в СМИ отчета о топливном рынке

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210715/35529157/sovet-po-konkurentsii-osuzhdaem-poyavlenie-smi-otcheta-o-toplivnom-rynke.html

Совет по конкуренции обратился в правоохранительные органы для выяснения всех обстоятельств появления отчета в открытом доступе.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. В Совете по конкуренции (СК) прокомментировали появившийся в открытом доступе отчет ведомства о предполагаемых нарушениях конкуренции на рынке нефтепродуктов.

"СК осуждает произвольные и незаконные действия по распространению отчета о расследовании в средствах массовой информации. В этом контексте ведомство обратилось в правоохранительные органы с целью установления всех обстоятельств дела", – говорится на официальном сайте СК.

Как уточнили в ведомстве, "все действия Совета по конкуренции обусловлены соблюдением процедур и сроков в соответствии с Законом о конкуренции №183".

Мужчина оплачивает автомобильное топливо на одной из автозаправочных станций
© Sputnik / Кирилл Каллиников
В СМИ появились документы о якобы картельном сговоре топливных компаний

Как добавили в СК, в настоящее время отчет находится на стадии рассмотрения следственной группой представленных замечаний (более 400 страниц) и составления таблицы расхождений, а также, возможно, слушаний сторон.

"Пленум Совета по конкуренции примет решение по делу, которое будет публичным административным актом, подлежащему судебному контролю", – подчеркнули в СК.

В Совете по конкуренции отметили, что не будут отвечать на любую информацию, появившуюся по этому делу в публичном пространстве, до принятия законного и мотивированного решения по делу.

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Теги:
Совет по конкуренции, топливо

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