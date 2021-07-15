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Примэрия Кишинев

Власти Кишинева впервые в истории выпустят муниципальные облигации

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210715/35530525/vlasti-kishineva-vpervye-v-istorii-vypustyat-munitsipalnye-obligatsii.html

В Кишиневе запускают новую возможность финансирования и инвестиций, что поможет городу быстрее развиваться и получать необходимые средства.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Администрация Кишинева закладывает основу для нового процесса финансирования муниципалитета, который прояснит инвесторам, как они могут напрямую участвовать в развитии города и куда будут вкладываться их деньги. Такое заявление сделал в четверг примар Кишинева Ион Чебан.

Палатка
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Заявление было сделано после подписания примарм договора на оказание посреднических услуг при подписке и размещении выпуска муниципальных облигаций.

"Это событие произошло после объявления MAIB победителем конкурса, объявленного примэрией Кишинева на посредничество в выпуске муниципальных облигаций для альтернативного финансирования проектов муниципалитета", – сообщил Чебан.

Он добавил, что банк-победитель окажет необходимую поддержку для развития механизма финансирования посредством выпуска ценных бумаг, которые предложат возможность привлечения инвесторов через рынок капитала, а также диверсификацию инвестиционных инструментов в условиях максимальной прозрачности.

"Сегодня после подписания контракта мы начинаем процесс разработки проспекта для посреднических услуг по подписке на муниципальные облигации и их размещению, который станет основным документом как для инвесторов, так и для муниципалитета", – подчеркнул Чебан.

Сообщается, что местные органы власти могут выпускать муниципальные облигации для капитальных вложений или рефинансирования ранее заключенного долгосрочного долга.

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Теги:
Кишинев, Ион Чебан

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