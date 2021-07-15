В Кишиневе назначили нового вице-мэра

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Муниципальный совет Кишинева проголосовал в четверг за назначение Ольги Урсу на пост вице-примара. Кандидатуру утвердили 27 голосами муниципальных советников.
Этого кандидата выдвинул примар столицы Ион Чебан, отметив, что Урсу доказала свой профессионализм в качестве главы кабинета примэрии, ответственного за экономическую сферу и муниципальный бюджет.
"Ольга Урсу – профессионал и хорошо знает свое дело. Объем работы в примэрии очень большой, включая экономическую сферу, за которую отвечает вице-примар", – заявил в ходе заседания Чебан.
Напомним, ранее из примэрии по собственному желанию уволилась вице-примар Кишинева Инга Ионесий, она отвечала за экономический блок и инвестиции.
Позднее на заседании мунсовета отправили в отставку вице-мэра Виктора Киронду.
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