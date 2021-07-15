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Примэрия Кишинев

В Кишиневе назначили нового вице-мэра

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210715/35531322/kishinev-naznachili-novogo-vitse-mera.html

До настоящего времени в примэрии Кишинева пустовали два места заместителя мэра. В четверг на должность вице-мэра утвердили нового специалиста.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Муниципальный совет Кишинева проголосовал в четверг за назначение Ольги Урсу на пост вице-примара. Кандидатуру утвердили 27 голосами муниципальных советников. 

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© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Этого кандидата выдвинул примар столицы Ион Чебан, отметив, что Урсу доказала свой профессионализм в качестве главы кабинета примэрии, ответственного за экономическую сферу и муниципальный бюджет.

"Ольга Урсу – профессионал и хорошо знает свое дело. Объем работы в примэрии очень большой, включая экономическую сферу, за которую отвечает вице-примар", – заявил в ходе заседания Чебан. 

Напомним, ранее из примэрии по собственному желанию уволилась вице-примар Кишинева Инга Ионесий, она отвечала за экономический блок и инвестиции.

Позднее на заседании мунсовета отправили в отставку вице-мэра Виктора Киронду. 

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Теги:
вице-мэр, Кишинев

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