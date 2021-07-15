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Экзамен

Второй шанс: когда состоится пересдача экзаменов на степень бакалавра

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik Молдова
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Ученики, не сумевшие сдать экзамены во время первой сессии, получат еще одну возможность это сделать. На пересдачу записано более трех тысяч выпускников.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Пересдача экзаменов на степень бакалавра состоится в период с 19 по 26 июля согласно программе проведения тестирования в 2021 году. Об этом сообщили в Министерстве образования, культуры и исследований. 

Как уточнили в ведомстве, на пересдачу записаны 3138 учеников, которым предстоит пройти ее в 14 центрах для сдачи экзаменов на степень бакалавра. 

Все тесты будут начинаться в 10.00 согласно следующему расписанию:

  • 19 июля 2021 – румынский язык и литература (для иноязычных школ);
  • 20 июля 2021 – язык обучения;
    Экзамены на степень бакалавра
    © Sputnik / Мирослав Ротарь
    Результаты БАК 2021: сколько выпускников сдали экзамены
  • 21 июля 2021 – иностранный язык;
  • 22 июля 2021 – профильный предмет;
  • 23 июля 2021 – предмет по выбору;
  • 26 июля 2021 – язык и литература (родной).

Тесты станут проверять в период с 20 по 26 июля, а результаты будут объявлены 28 июля. После этого у кандидатов будет 48 часов, чтобы опротестовать результаты (28-29 июля). Окончательные итоги после рассмотрения всех апелляций станут известны 2 августа.

В министерстве подчеркнули, что все экзамены будут проходить по утвержденному ранее регламенту и с соблюдением мер безопасности в связи с пандемией COVID-19.

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Теги:
БАК, экзамены на степень бакалавра

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