Второй шанс: когда состоится пересдача экзаменов на степень бакалавра

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Пересдача экзаменов на степень бакалавра состоится в период с 19 по 26 июля согласно программе проведения тестирования в 2021 году. Об этом сообщили в Министерстве образования, культуры и исследований.
Как уточнили в ведомстве, на пересдачу записаны 3138 учеников, которым предстоит пройти ее в 14 центрах для сдачи экзаменов на степень бакалавра.
Все тесты будут начинаться в 10.00 согласно следующему расписанию:
- 19 июля 2021 – румынский язык и литература (для иноязычных школ);
- 20 июля 2021 – язык обучения;© Sputnik / Мирослав Ротарь
- 21 июля 2021 – иностранный язык;
- 22 июля 2021 – профильный предмет;
- 23 июля 2021 – предмет по выбору;
- 26 июля 2021 – язык и литература (родной).
Тесты станут проверять в период с 20 по 26 июля, а результаты будут объявлены 28 июля. После этого у кандидатов будет 48 часов, чтобы опротестовать результаты (28-29 июля). Окончательные итоги после рассмотрения всех апелляций станут известны 2 августа.
В министерстве подчеркнули, что все экзамены будут проходить по утвержденному ранее регламенту и с соблюдением мер безопасности в связи с пандемией COVID-19.
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