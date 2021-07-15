Большегрузам нет проезда в Кишиневе: в жару их движение запрещено

В ближайшие несколько дней ожидается зной, температура воздуха может достигнуть +36 градусов. В связи с этим власти Кишинева решили защитить асфальтные покрытия, запретив движение в черте города большегрузов.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Большегрузные транспортные средства в дни, когда температура воздуха превышает +30 градусов, не имеют права проезжать по улицам города с 10.00 до 20.00, об этом сообщили в примэрии Кишинева.

"Введенная муниципальными властями мера направлена ​​на защиту асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования, а ограничения касаются транспортных средств грузоподъемностью выше 20 тонн", - уточнили в мэрии.

Также в столичной администрации подчеркнули, что ограничения движения в жаркую погоду не распространяются на общественный пассажирский транспорт, а также на транспортные средства, перевозящие продукты питания, материалы, предназначенные для предотвращения или устранения чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, исключение составляют и транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов при контролируемой температуре, и участвующие в ремонте дорог на строительных площадках.

Напомним, в связи с жарой синоптики объявили "желтый код" погодной опасности на период с 14 по 19 июля. В эти дни температура воздуха может достигнуть +36 градусов по Цельсию.

© Sputnik Как легче перенести сильную жару

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