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Грузовик

Большегрузам нет проезда в Кишиневе: в жару их движение запрещено

© Sputnik / Сергей Кузнецов
Общество
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Sputnik Молдова
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В ближайшие несколько дней ожидается зной, температура воздуха может достигнуть +36 градусов. В связи с этим власти Кишинева решили защитить асфальтные покрытия, запретив движение в черте города большегрузов.

КИШИНЕВ, 15 июл - Sputnik. Большегрузные транспортные средства в дни, когда температура воздуха превышает +30 градусов, не имеют права проезжать по улицам города с 10.00 до 20.00, об этом сообщили в примэрии Кишинева. 

"Введенная муниципальными властями мера направлена ​​на защиту асфальтобетонного покрытия дорог общего пользования, а ограничения касаются транспортных средств грузоподъемностью выше 20 тонн", - уточнили в мэрии. 

Полиция
© Sputnik / Mihai Caraus
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Также в столичной администрации подчеркнули, что ограничения движения в жаркую погоду не распространяются на общественный пассажирский транспорт, а также на транспортные средства, перевозящие продукты питания, материалы, предназначенные для предотвращения или устранения чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, исключение составляют и транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов при контролируемой температуре, и участвующие в ремонте дорог на строительных площадках.

Напомним, в связи с жарой синоптики объявили "желтый код" погодной опасности на период с 14 по 19 июля. В эти дни температура воздуха может достигнуть +36 градусов по Цельсию. 

Как легче перенести сильную жару
© Sputnik
Как легче перенести сильную жару

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Теги:
автодороги, фуры, Кишинев, жара

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