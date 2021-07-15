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Счетная палата

Кибератака на сайт Счетной палаты: руководство должно обратиться в прокуратуру

© Photo : Facebook / Curtea de Conturi a Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
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Генпрокуратура призвала Счетную палату направить запрос в правоохранительные органы, чтобы инцидент с кибератакой на сайт был расследован.

КИШИНЕВ, 15 июл – Sputnik. Руководство Счетной палаты должно обратиться в прокуратуру по факту кибератаки на их сайт, сообщили в четверг в Генпрокуратуре. 

"Генеральная прокуратура приняла во внимание сообщения о кибератаке на сайт Счетной палаты и провела в связи с этим переговоры с руководством пострадавшего ведомства", – говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Там напомнили, что согласно статье 259 уголовного кодекса страны "несанкционированный доступ к компьютерной информации" наказывается штрафом в размере от 850 до 1350 условных единиц, или неоплачиваемым трудом в пользу общества на срок от 180 до 240 часов, или лишением свободы на срок до 3 лет, а в случае юридического лица – штрафом в размере от 4 до 7 тысяч условных единиц с лишением права заниматься определенной деятельностью. 

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© Photo : Российская служба ИТ-новостей ITRN
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Также в ведомстве уточнили, что в статье №270 процессуального кодекса страны указано, что компетенция в расследовании этой категории нарушений принадлежит прокуратуре. Кроме того, отмечается, что чем раньше об этом инциденте сообщат в правоохранительные органы, тем больше шансов, что дело будет раскрыто.

Напомним, в четверг утром Счетная палата сообщила, что официальный сайт учреждения подвергся кибератаке, в результате которой были уничтожены все общедоступные базы данных.

В пресс-релизе ведомства сообщили, что "уничтожение публичной страницы произошло в контексте резонансных аудитов на этапе отчетности и освещения в СМИ наиболее важных аудиторских миссий, запланированных в деятельности учреждения".

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Теги:
Счетная палата, прокуратура

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