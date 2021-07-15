20:21 15 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.27
  • USD18.03
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.66
Поиск
Молдавские врачи уже год ведут борьбу с коронавирусом и спасают людей

Возможен дельта-штамм: в Гагаузии тяжелее стали переносить коронавирус

© Photo : Facebook / Primăria Municipiului Chișinău
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в июле 2021 (115)
105 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/03/13/34053198.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210715/35534603/Vozmozhen-delta-shtamm-v-Gagauzii-tyazhelee-stali-perenosit-koronavirus.html

Врачи не исключают того, что мутировавшая "версия" коронавирусной инфекции уже пересекла границы Молдовы.

КОМРАТ, 15 июл - Sputnik, Максим Топал. В Гагаузии наметился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа - за последние 14 дней было выявлено 62 новых случая. Из них 48 – в Комратском районе и почти половина новых случаев коронавируса - в Комрате.

Галина Кирьякова
© Sputnik / Miroslav Rotari
Кирьякова: чем опасен индийский дельта-штамм для Молдовы

Особенностью новых случаев заражения COVID-19 стало гораздо более тяжелое течение болезни.

"Те, кто заболел коронавирусом сейчас, очень тяжело его переносят. Практически все заболевшие госпитализированы в медицинские учреждения Кишинева", - сказала заведующая эпидемиологическим отделением Центра общественного здоровья Комрата Татьяна Аврамова.

Специалисты не исключают, что осложнения при коронавирусе могут быть вызваны его новой формой, активно распространяющейся в Индии, Великобритании и России.

Лаборатория
© Sputnik / Evgeniy Epanchintsev
Есть ли штаммы "дельта" и "дельта-плюс" в Молдове: ответ специалиста

"На летние каникулы из России и некоторых других стран к нам, в Гагаузию, все чаще приезжают наши соотечественники, которые вполне могут быть переносчиками нового штамма коронавируса. У нас уже есть пять случаев болезни, ввезенной из-за рубежа. ПЦР-тесты этих людей были отправлены в одну из лабораторий Германии", - рассказал директор Центра общественного здоровья Комрат Иван Хаста.

Он подчеркнул, что новая "версия" вируса "намного более контактная", а "динамика течения заболевания идет стремительно – это означает, что через два-три дня после появления симптомов человек может умереть".

Чтобы снизить риск заболеть "обновленным" коронавирусом, следует укреплять иммунитет витаминами, правильно питаться, носить в общественных местах маски и соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, важно не отказываться от вакцинации – Гагаузия в настоящее время находится на последнем месте в стране по темпам иммунизации.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в июле 2021 (115)

По теме

Гагаузия готовится вновь открыть ковид-центр: для кого подводят кислород
Эпидемиолог: темп вакцинации в Гагаузии снизился из-за отсутствия "Спутника V"
Теги:
коронавирус, Гагаузия

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Европу заливает – оранжевый уровень метеоопасности и десятки жертв
Российские истребители сопроводили бомбардировщик и самолёт-разведчик США над Тихим океаном
Видео: как российские истребители сопроводили от границ самолеты ВВС США
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться