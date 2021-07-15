Возможен дельта-штамм: в Гагаузии тяжелее стали переносить коронавирус

Врачи не исключают того, что мутировавшая "версия" коронавирусной инфекции уже пересекла границы Молдовы.

КОМРАТ, 15 июл - Sputnik, Максим Топал. В Гагаузии наметился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа - за последние 14 дней было выявлено 62 новых случая. Из них 48 – в Комратском районе и почти половина новых случаев коронавируса - в Комрате.

Особенностью новых случаев заражения COVID-19 стало гораздо более тяжелое течение болезни.

"Те, кто заболел коронавирусом сейчас, очень тяжело его переносят. Практически все заболевшие госпитализированы в медицинские учреждения Кишинева", - сказала заведующая эпидемиологическим отделением Центра общественного здоровья Комрата Татьяна Аврамова.

Специалисты не исключают, что осложнения при коронавирусе могут быть вызваны его новой формой, активно распространяющейся в Индии, Великобритании и России.

"На летние каникулы из России и некоторых других стран к нам, в Гагаузию, все чаще приезжают наши соотечественники, которые вполне могут быть переносчиками нового штамма коронавируса. У нас уже есть пять случаев болезни, ввезенной из-за рубежа. ПЦР-тесты этих людей были отправлены в одну из лабораторий Германии", - рассказал директор Центра общественного здоровья Комрат Иван Хаста.

Он подчеркнул, что новая "версия" вируса "намного более контактная", а "динамика течения заболевания идет стремительно – это означает, что через два-три дня после появления симптомов человек может умереть".

Чтобы снизить риск заболеть "обновленным" коронавирусом, следует укреплять иммунитет витаминами, правильно питаться, носить в общественных местах маски и соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, важно не отказываться от вакцинации – Гагаузия в настоящее время находится на последнем месте в стране по темпам иммунизации.

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