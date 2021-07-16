Олейник - о ситуации на рынке нефтепродуктов: искусственное раскачивание

В последние дни несколько столичных заправок сообщили, что якобы исчерпали запасы дизельного топлива, из-за этого ограничивалась продажа продукта на руки.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Решение ограничить продажу количества топлива на некоторых автозаправочных станциях - это явное давление со стороны топливных компаний и некоторых экспертов, которые поддерживают эти действия, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова независимый депутат Александр Олейник.

"Мне жаль, что топливные компании, желающие иметь справедливый и корректный рынок, сейчас принимают такие меры. Эти действия необоснованны и представляют собой не что иное, как искусственное раскачивание, от которого страдают потребители", - отметил Олейник.

По его мнению, топливные компании должны проанализировать свои расходы и добиться честной конкуренции, лояльной и прозрачной, чтобы люди всегда могли закупаться без проблем.

При этом политик отметил, что не видит предпосылок для раскачивания ситуации вокруг расхода топлива.

"Эта ситуация из ряда вон выходящая, если нефтяные компании могут позволить себе создать дефицит, который не оправдан. Два года пандемии, в критической ситуации для всех, после двух месяцев избирательной кампании, позволить экономическому агенту оказывать давление посредством такого метода - неверно", - заключил Олейник.

Напомним, несколько АЗС уже три дня продают ограниченное количество бензина. Эта ситуация настораживает водителей, так как некоторые сети АЗС продают потребителю только 10 литров бензина, и многие из них больше не могут заправляться, как это было в последнее время.

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