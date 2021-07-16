09:33 16 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.28
  • USD18.00
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.66
Поиск
Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций

Олейник - о ситуации на рынке нефтепродуктов: искусственное раскачивание

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
88 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/06/01/34960822.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210716/35534490/oleinic-o-situatsii-na-rynke-nefteproduktov-iskusstvennoe-raskachivanie.html

В последние дни несколько столичных заправок сообщили, что якобы исчерпали запасы дизельного топлива, из-за этого ограничивалась продажа продукта на руки.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Решение ограничить продажу количества топлива на некоторых автозаправочных станциях - это явное давление со стороны топливных компаний и некоторых экспертов, которые поддерживают эти действия, заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова независимый депутат Александр Олейник. 

НАРЭ
© Sputnik / Mihai Caraus
НАРЭ - о ситуации на рынке нефтепродуктов: цены на топливо могли быть выше

"Мне жаль, что топливные компании, желающие иметь справедливый и корректный рынок, сейчас принимают такие меры. Эти действия необоснованны и представляют собой не что иное, как искусственное раскачивание, от которого страдают потребители", - отметил Олейник.

По его мнению, топливные компании должны проанализировать свои расходы и добиться честной конкуренции, лояльной и прозрачной, чтобы люди всегда могли закупаться без проблем. 

При этом политик отметил, что не видит предпосылок для раскачивания ситуации вокруг расхода топлива.

"Эта ситуация из ряда вон выходящая, если нефтяные компании могут позволить себе создать дефицит, который не оправдан. Два года пандемии, в критической ситуации для всех, после двух месяцев избирательной кампании, позволить экономическому агенту оказывать давление посредством такого метода - неверно", - заключил Олейник.

Напомним, несколько АЗС уже три дня продают ограниченное количество бензина. Эта ситуация настораживает водителей, так как некоторые сети АЗС продают потребителю только 10 литров бензина, и многие из них больше не могут заправляться, как это было в последнее время.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Торопитесь заправиться: упали цены на бензин и дизельное топливо
Водители в панике: на некоторых АЗС дефицит солярки – что заявили в НАРЭ
Эксперт: почему в Молдове цены на бензин неконтролируемо растут
Теги:
цены, Молдова, топливо

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Европу заливает – оранжевый уровень метеоопасности и десятки жертв
Германия: Коммуна в Рейнланд-Пфальц затоплен в результате паводка
Видео: "большая вода" в Германии - ливнями затоплена целая коммуна
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться