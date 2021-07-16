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Люди и общественный транспорт

В Кишиневе -"зеленый код" COVID-опасности: какие ограничения остались

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (121)
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Территориальная комиссия общественного здоровья в Кишиневе провела новое заседание, на котором определили, какие ограничения остаются.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Кишинев перевели из "желтой зоны" COVID-опасности в "зеленую". Такое решение приняла столичная чрезвычайная комиссия общественного здоровья на последнем заседании. 

Кишинев люди город
© Sputnik / Mihai Caraus
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Как постановила комиссия, в связи с риском распространения новых штаммов коронавируса жители Кишинева все еще обязаны носить защитные маски в закрытых общественных местах, в общественном транспорте, на остановках, а также на мероприятиях и массовых собраниях на открытом воздухе.

Как уточнили в комиссии, маска обязательно должна закрывать рот и нос. Кроме того, сохраняется обязательное соблюдение социальной дистанции в один метр.

Рынки, общественные места работают в прежнем режиме, с соблюдением всех эпидемиологических мер с сохранением измерения температуры и обработки рук дезинфектантами на входе. 

Центры вакцинации и мобильные пункты будут работать семь дней в неделю.

Как говорится в решении комиссии, в случае изменения эпидемиологической ситуации все перечисленные меры могут быть пересмотрены. 

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (121)

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Теги:
комиссия, Кишинев, коронавирус

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