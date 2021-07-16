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Проверка на КПП

Таможенная служба опровергла сообщения о кибератаках на их сервера

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210716/35538942/tamozhennaya-sluzhba-oprovergla-soobscheniya-o-kiberatakakh-na-ikh-servera.html

В связи с прошедшей кибератакой на сайт Счетной палаты многие посчитали, что неполадки на КПП Таможенной службы также могли произойти из-за хакерских атак на систему.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Таможенная служба Молдовы опровергла сообщения о кибератаках на их информационную систему.

Как отметили в службе, в четверг утром были технические неисправности, но то, что они возникли из-за кибератак - "это инсинуации". 

Майя Санду
© Photo : Facebook / Maia Sandu
Санду считает, что атака на Счетную палату может быть "стиранием следов"

"Неисправности возникли утром 15 июля 2021 года, около 6.00, после того, как вышла из строя система охлаждения серверов Таможенной службы. По этой причине информационные системы таможни не работали в течение полутора часов, что привело к образованию очередей на КПП Леушень", - говорится в сообщении службы. 

Уточняется, что техническая проблема была быстро устранена, в 7.30 движение через пункты пересечения границы проходило в нормальном режиме. 

Ранее появились сообщения, что на нескольких КПП по стране образовались очереди из-за технических неисправностей информационной системы. Позднее Счетная палата Молдовы сообщила о кибератаках на свой сайт, в результате чего были уничтожены базы данных. 

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Теги:
кибератака, Таможенная служба

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