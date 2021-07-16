Таможенная служба опровергла сообщения о кибератаках на их сервера

В связи с прошедшей кибератакой на сайт Счетной палаты многие посчитали, что неполадки на КПП Таможенной службы также могли произойти из-за хакерских атак на систему.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Таможенная служба Молдовы опровергла сообщения о кибератаках на их информационную систему.

Как отметили в службе, в четверг утром были технические неисправности, но то, что они возникли из-за кибератак - "это инсинуации".

"Неисправности возникли утром 15 июля 2021 года, около 6.00, после того, как вышла из строя система охлаждения серверов Таможенной службы. По этой причине информационные системы таможни не работали в течение полутора часов, что привело к образованию очередей на КПП Леушень", - говорится в сообщении службы.

Уточняется, что техническая проблема была быстро устранена, в 7.30 движение через пункты пересечения границы проходило в нормальном режиме.

Ранее появились сообщения, что на нескольких КПП по стране образовались очереди из-за технических неисправностей информационной системы. Позднее Счетная палата Молдовы сообщила о кибератаках на свой сайт, в результате чего были уничтожены базы данных.

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