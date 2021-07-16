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Горение сухой травы

Любая искра может спровоцировать пожар: спасатели напомнили о рисках в жару

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210716/35539937/lyubaya-iskra-mozhet-sprovotsirovat-pozhar-spasateli-napomnili-o-riskakh-v-zharu.html

За последние сутки пожарные потушили возгорание на площади в восемь гектаров, горела сухая растительность и мусор.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. В жаркую погоду повышается риск возникновения возгораний растительности, сообщили в Генинспекторате по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД страны.

Пожар на улице Каля Басарабией
© Sputnik / Mihai Caraus
Пожар на складе в Кишиневе: на месте возгорания слышны хлопки

По данным ГИЧС, за последние сутки пожарные тушили 20 пожаров: загорелась сухая растительность.

Как уточнили спасатели, наибольшее число обращений зафиксировали в Кантемирском районе, Бессарабке, Кагуле, Дубэссарах и Тараклии, а также в Кишиневе. 

"Один пожар уничтожил два гектара растительности в населенном пункте Лэргуца Кантемирского района. Спасатели также тушили крупные пожары в населенном пункте Лека в этом же районе", - говорится в сообщении ГИЧС.

Всего за одни сутки пожарные ликвидировали пламя на восьми гектарах земли: горела растительность и мусор.

"В связи с высокими температурами воздуха в Молдове спасатели призывают всех граждан соблюдать правила пожарной безопасности. Любая искра в жару может спровоцировать крупный пожар, особенно если это произойдет рядом с лесами или полями", - отметили в ГИЧС.

В случае возникновения риска спасатели рекомендуют сразу обращаться в службу 112.

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Теги:
Молдова, пожар

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