Кавкалюка принудительно доставят на допрос по делу "зеленочных хулиганов"

Георгий Кавкалюк так и не явился в прокуратуру Сынжерейского района, в связи с этим было принято задержать его для допроса и предъявления обвинения.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Лидера партии "Строим Европу дома" (PACE) Георгия Кавкалюка принудительно доставят на допрос и предъявят ему обвинение по делу "зеленочных хулиганов", когда был облит зеленкой вице-председатель Сынжерейского района.

Об этом сообщили в пятницу в Генпрокуратуре.

Как отметили в ведомстве, Генпрокуратура отклонила ходатайство Кавкалюка о передаче дела из управления Сынжерейской районной прокуратуры в другой правоохранительный орган для расследования.

"Кавкалюка неоднократно вызывали явиться в прокуратуру Сынжерейского района, сегодня он также не явился. Его адвокаты сообщили, что он находится в отпуске. Эта причина не может помешать запланированным процессуальным действиям", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Как добавили в ведомстве, с учетом того факта, что обвиняемый отказался явиться добровольно после судебного вызова, прокурор Сынжерейского района постановил задержать фигуранта дела для предъявления обвинения.

Согласно материалам дела, Кавкалюк обвиняется в "хулиганстве со стороны двух и более человек" и "призыве к совершению актов насилия в отношении лиц" и вместе с четырьмя другими своими коллегами должен ответить перед законом.

Инцидент с зеленкой

Напомним, представители PACE седьмого апреля облили зеленкой вице-председателя Сынжерейского района Тудора Тутунару.

Таким образом они выразили протест против того, что чиновник привился от COVID-19 во время первого этапа вакцинации, когда прививались только медицинские работники.

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Руководитель PACE, экс-замглавы Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Георгий Кавкалюк, комментируя этот инцидент, выложил в социальной сети видеофрагмент, добавив, что таким образом "PACE наказывает непослушных госслужащих".

"Это ждет всех госслужащих, которые будут злоупотреблять своим положением и вакцинироваться от COVID-19 раньше врачей, пожилых людей и народа", — написал он тогда.

Кавкалюк также написал в своем Telegram-канале, что задержание председателя территориальной организации от политформирования Тудора Балана незаконно и осудил действия сынжерейских прокуроров.

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