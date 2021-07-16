18:30 16 Июля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.28
  • USD18.00
  • RUB0.24
  • RON4.32
  • UAH0.66
Поиск
Задержание

Дамир останется под арестом - ходатайство его адвоката отклонено

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
16 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/05/04/34628823.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210716/35549416/damir-ostaetsya-pod-arestom-khodataystvo-ego-advokatov-otkloneno.html

Адвокат Дорина Дамира направил запрос об освобождении его клиента, но его отклонили - председателя ассоциации FEA оставили под арестом, как и других двух фигурантов дела "Пятого управления" МВД.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство адвоката Дорина Дамира об освобождении его клиента, сообщили в пятницу в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS).

Таким образом, Дамир остается под предварительным арестом на 30 дней, под который его поместили 7 июля по решению Кишиневского суда сектора Буюкань по делу "Пятого управления" МВД. 

"Позднее прокурор PCCOCS запросил отзыв одного из судей Апелляционной палаты из команды, которая рассматривала дело, чтобы обеспечить беспристрастность процесса", - говорится в сообщении прокуратуры. 

Арест
© CC0 / Pixabay / 4711018
Дорин Дамир и один сотрудник МВД получили по 30 дней ареста
В то же время остается в силе предварительный арест и в отношении двух других фигурантов дела - начальника Инспектората полиции Бельц и инспектора Пограничной полиции. 

В прокуратуре отметили, что действия этих госслужащих изучаются по пяти составным частям преступлений: "злоупотребление служебным положением", "хищение государственного имущества", "незаконное пересечение государственной границы", "разглашение государственной тайны" и "подделка государственных документов".

Как уточнили в прокуратуре, Дорин Дамир считается главным получателем выгоды от незаконных действий сотрудников МВД.

Ранее Генпрокуратура сообщала об обысках в домах, офисах и автомобилях фигурантов дела. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Обыски в Национальном инспекторате расследований – первые детали
В Кишиневе проходят обыски: задержаны три человека
Арестован третий подозреваемый по делу "Пятого управления" МВД
Теги:
арест, прокуратура

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Фото: Европу заливает – оранжевый уровень метеоопасности и десятки жертв
Германия: Коммуна в Рейнланд-Пфальц затоплен в результате паводка
Видео: "большая вода" в Германии - ливнями затоплена целая коммуна
Распределение мест в парламенте
Распределение мест в парламенте: сколько мандатов получат партии

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться