Дамир останется под арестом - ходатайство его адвоката отклонено

Адвокат Дорина Дамира направил запрос об освобождении его клиента, но его отклонили - председателя ассоциации FEA оставили под арестом, как и других двух фигурантов дела "Пятого управления" МВД.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Апелляционная палата Кишинева отклонила ходатайство адвоката Дорина Дамира об освобождении его клиента, сообщили в пятницу в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью (PCCOCS).

Таким образом, Дамир остается под предварительным арестом на 30 дней, под который его поместили 7 июля по решению Кишиневского суда сектора Буюкань по делу "Пятого управления" МВД.

"Позднее прокурор PCCOCS запросил отзыв одного из судей Апелляционной палаты из команды, которая рассматривала дело, чтобы обеспечить беспристрастность процесса", - говорится в сообщении прокуратуры.

В то же время остается в силе предварительный арест и в отношении двух других фигурантов дела - начальника Инспектората полиции Бельц и инспектора Пограничной полиции.

В прокуратуре отметили, что действия этих госслужащих изучаются по пяти составным частям преступлений: "злоупотребление служебным положением", "хищение государственного имущества", "незаконное пересечение государственной границы", "разглашение государственной тайны" и "подделка государственных документов".

Как уточнили в прокуратуре, Дорин Дамир считается главным получателем выгоды от незаконных действий сотрудников МВД.

Ранее Генпрокуратура сообщала об обысках в домах, офисах и автомобилях фигурантов дела.

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