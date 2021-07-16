Жители Приднестровья смогут в Кишиневе подтвердить справку о вакцинации

В Минздраве рассказали, как жители Приднестровского региона могут подтвердить свои справки о прохождении иммунизации.

КИШИНЕВ, 16 июл - Sputnik. Жители Приднестровья смогут подтвердить справку о вакцинации в Кишиневе в государственных медицинских учреждениях, об этом в пятницу сообщила вице-премьер по реинтеграции Ольга Чеботарь со ссылкой на приказ молдавского Минздрава.

Как отметили в ведомстве, по просьбе вакцинированных лиц в Приднестровском регионе территориальные подразделения учреждений здравоохранения Молдовы, расположенные вблизи административной линии, обеспечат подтверждение справок о вакцинации.

"Подтверждение будет сделано по обращению граждан после проверки и подтверждения соответствия данных с информацией в базе Электронного регистра вакцинации" , - уточнили в Минздраве.

Как подчеркнули в Минздраве, справки о прохождении иммунизации едины по всей стране, в том числе в восточных районах, что утверждено приказом ведомства от 5 февраля 2021 года.

Данные всех выданных в Молдове сертификатов будут появляться в национальном реестре с системой, соответствующей международным стандартам, содержащей все необходимые элементы, включая QR-код.

До настоящего времени в Приднестровье были использованы 158 234 дозы вакцины против COVID-19.

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