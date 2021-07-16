Движение по одной из главных автотрасс Молдовы ограничено на целый год

На шоссе, которое проходит через всю страну и соединяет границы Румынии и Украины, начинается ремонт моста.

КИШИНЕВ, 16 июл — Sputnik. Начиная с 19 июля будет ограничено движение автотранспорта на трассе M1 — граница с Румынией - Леушены - Кишинев - Дубоссары - граница с Украиной. Об этом сообщает Государственная администрация автомобильных дорог.

Ограничения связаны с ремонтом моста, который продлится до июля 2022 года.

Соответственно, изменятся и схемы движения на автодорогах R4 R6 - Гоян - Криуляны - M1 и G72 R6 - Браниште - Криуляны. Водителям, которые пересекают автомагистраль M1, настоятельно рекомендуется следовать временным дорожным знакам и объезжать ремонтируемую территорию.

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