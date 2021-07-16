Ждут будущих врачей: стартует прием в главный медицинский вуз Молдовы

Государственный университет медицины и фармации начнет конкурс по приему студентов на 2021/2022 учебный год.

КИШИНЕВ, 16 июл – Sputnik. Прием в Государственный медицинский университет им. Н. Тестимицану начнется 19 июля, об этом в пятницу сообщила пресс-служба вуза.

Как отмечается, в текущем году в плане приема предусмотрено 455 бюджетных мест, в том числе 25 мест - для выпускников учебных заведений левобережья Днестра.

План приема также предусматривает 430 мест на контрактной основе по следующим дисциплинам:

Медицина - 200.

Стоматология - 90.

Фармацевтика - 80.

Общественное здравоохранение - 15.

Оптометрия - 15.

Общая медицинская помощь - 20.

Радиология - 10.

Важно, что стоимость обучения не выросла. Так, тем, кто пожелает обучиться медицине, потребуется на оплату контракта 30 100 леев, стоматологии - 33 100 леев, фармацевтике - 30 500 леев, общественному здравоохранению - 19 300 леев, оптометрии - 32 200 леев, общей медпомощи - 19 300 леев, радиологии - 32 200 леев.

Для получения высшего образования в магистратуре по управлению общественным здравоохранением предлагается 20 мест на контрактной основе, стоимость обучения составляет 16 500 леев.

На первом этапе приема, он продлится с 19 по 30 июля, кандидатам нужно зарегистрироваться онлайн и разместить документы на платформе e-admission.usmf.md. Абитуриенты имеют право участвовать в трех учебных программах одновременно, но зачислены они будут только на одну из выбранных учебных программ.

Промежуточные итоги конкурса будут объявлены 3 августа на сайте. В период с 4 по 10 августа все, кто попадет в списки, представят оригиналы документов. Процесс будет организован в соответствии с установленным графиком, чтобы обеспечить соблюдение мер профилактики COVID-19.

К финальному отбору допустят только тех кандидатов, которые представили оригиналы документов. Окончательные результаты будут объявлены 12 августа на сайте университета. В случае появления вакантных мест будет организован второй тур.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova