В Кишиневе стартовал марафон вакцинации вторым компонентом "Спутника V"

Примар Кишинева заверил, что всем четырем тысячам человек, получившим первую дозу, достанется и вторая.

КИШИНЕВ, 17 июл - Sputnik. Второй этап марафона вакцинации препаратом "Спутник V" в Кишиневе стартовал в субботу во Дворце Республики и будет проходить до 18.00.

О том, как будет пройдет этот марафон, рассказал на своей странице в Facebook примар Ион Чебан.

Он отметил, что все четыре тысячи человек, вакцинированных первой дозой "Спутника V" 26 июня, будут обязательно вакцинированы и второй дозой.

"Всего будет 30 пунктов вакцинации, 250 обученных медработников. Они будут вакцинировать около тысячи человек в час. Снаружи будут устроены скамейки, палатки, питьевая вода, передвижные туалеты, бригады скорой помощи и волонтеры, отграниченные зоны безопасности в тени деревьев по периметру", - уточнил Чебан.

Градоначальник подчеркнул, что людям не следует составлять списки и занимать очередь ночью, как это было в прошлый раз.

"Для каждого человека, которому была сделана вакцина первой дозой, доступно ровно 4000 доз "Спутника V" и никто не примет вашу дозу, потому что каждое лицо уже зарегистрировано в Электронном реестре", - пояснил мэр.

Чебан заверил, что процесс будет идти быстро, поскольку для второй дозы уже не нужно будет заполнять форму. Полиция будет обеспечивать порядок в этот день.

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