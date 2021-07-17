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Марафон вакцинации СпутникомV в Кишиневе

В Кишиневе стартовал марафон вакцинации вторым компонентом "Спутника V"

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (129)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210717/35552505/v-kishineve-startoval-marafon-vaktsinatsii-sputnik-v-vtorym-komponentom.html

Примар Кишинева заверил, что всем четырем тысячам человек, получившим первую дозу, достанется и вторая.

КИШИНЕВ, 17 июл - Sputnik. Второй этап марафона вакцинации препаратом "Спутник V" в Кишиневе стартовал в субботу во Дворце Республики и будет проходить до 18.00.

Вакцина Спутник V
© AFP 2021 / MOHAMMED ABED
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О том, как будет пройдет этот марафон, рассказал на своей странице в Facebook примар Ион Чебан. 

Он отметил, что все четыре тысячи человек, вакцинированных первой дозой "Спутника V" 26 июня, будут обязательно вакцинированы и второй дозой.

"Всего будет 30 пунктов вакцинации, 250 обученных медработников. Они будут вакцинировать около тысячи человек в час. Снаружи будут устроены скамейки, палатки, питьевая вода, передвижные туалеты, бригады скорой помощи и волонтеры, отграниченные зоны безопасности в тени деревьев по периметру", - уточнил Чебан. 

Градоначальник подчеркнул, что людям не следует составлять списки и занимать очередь ночью, как это было в прошлый раз.

"Для каждого человека, которому была сделана вакцина первой дозой, доступно ровно 4000 доз "Спутника V" и никто не примет вашу дозу, потому что каждое лицо уже зарегистрировано в Электронном реестре", - пояснил мэр.

Чебан заверил, что процесс будет идти быстро, поскольку для второй дозы уже не нужно будет заполнять форму. Полиция будет обеспечивать порядок в этот день. 

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Тема:
Коронавирус в июле 2021 (129)

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Теги:
Кишинев, Спутник V, вакцинация

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