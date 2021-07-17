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Центральный рынок

"Зеленый код": Центральный рынок возобновляет работу в обычном режиме

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
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После присвоения Кишиневу статуса зоны с низким уровнем эпидемической опасности торговля в городе постепенно возвращается к нормальному графику.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Центральный рынок в Кишиневе возвращается к обычному режиму работы.

Люди и общественный транспорт
© Sputnik / Mihai Caraus
В Кишиневе -"зеленый код" COVID-опасности: какие ограничения остались

Рынок будет открыт ежедневно с 6.00 до 18.00, с санитарным днем в последний понедельник каждого календарного месяца.

Решение принято после того, как муниципальная Чрезвычайная комиссия общественного здоровья присвоила Кишиневу "зеленый код" эпидопасности.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября 2020-го в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое несколько раз продлевали. Теперь оно действует до 15 апреля.

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Со 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбит на три этапа. На первом прививки делают медицинским работникам, на втором будут вакцинировать лиц старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями, работников образовательных учреждений и сотрудников правоохранительных органов, оборонного сектора и госбезопасности, а на третьем – всех остальных.

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Теги:
торговля, Кишинев, Центральный рынок

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