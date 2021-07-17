Сергей Сырбу, не попав в парламент, хочет стать доктором наук

Сменив за свою карьеру в парламенте несколько политформирований, Сырбу собирается работать юристом и писать диссертацию.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Сергей Сырбу не собирается в дальнейшем бороться за место в парламенте или вести политическую деятельность. Об этом бывший депутат заявил в телевизионном интервью.

По словам Сырбу, он думает о том, чтобы вернуться к работе юриста и собирается писать докторскую диссертацию. "Пришло время других людей, а я уступлю им дорогу", — сказал он.

Сергей Сырбу находился в парламенте 11 лет, за это время успел сменить несколько политформирований. Из ПКРМ он перешел в Демократическую партию, вместе с депутатским мандатом. После бегства Плахотнюка и массовых уходов депутатов из фракции ДПМ возглавил парламентское формирование Pentru Moldova, а на выборах вошел в список партии "Шор".

В списке Сырбу баллотировался под девятым номером, однако партия "Шор" получила в законодательном органе только шесть мандатов.

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