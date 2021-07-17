ЦИК рассмотрит финансовые отчеты партий в воскресенье

Центризбирком работает без выходных: обнаружено, что финансовые перечисления унионистам превышают разрешенный предел.

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Центральная избирательная комиссия перенесла на воскресенье рассмотрение отчетов о доходах и расходах конкурентов на парламентских выборах.

По сообщению членов Центризбиркома, при рассмотрении отчетов были выявлены финансовые операции, которые превышают максимально допустимый порог. Речь идет о партии "Альянс за объединение румын" (AUR).

В то же время представители политформирования опровергают эти предположения и заявляют, что представили в ЦИК документы, которые подтверждают их правоту.

Как сообщил председатель ЦИК Дорин Чимил, все партии, которые участвовали в выборах, строго придерживались законодательства в области финансирования предвыборной кампании.

Только AUR приняла перечисление, превышающее 22,8 тысячи леев, – это выше верхнего предела пожертвований, установленного для поддержки партий.

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